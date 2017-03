Hai thanh niên bị đâm chết sau khi va quệt giao thông

Đến đêm ngày 27- 12, lực lượng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng trên đường ĐT 743 (thuộc khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày giữa nhóm của anh Trường Văn Khoa (22 tuổi, quê Quảng Trị) cùng với bạn là Hoàng Hà (26 tuổi) và Hoàng Đông (cùng ngụ Quảng Bình) có xảy ra va chạm giao thông với một người khác khiến xe máy bị hư hỏng. Sau đó nhóm của Khoa cùng nhóm người va chạm giao thông đến tiệm sửa xe máy trên đường ĐT 743 để sửa.

Hiện trường xảy ra vụ án nghiêm trọng.

Tại đây nhóm của Khoa với nhóm va chạm giao thông xảy ra mâu thuẫn nên đã xô xát. Anh Khoa cùng với Hà và Đôn bị đối thủ dùng tuốc nơ vít đâm. Hậu quả khiến anh Khoa và anh Hà chết tại chỗ. Anh Đông bị thương. Sau khi gây án nghi can đã khỏi hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường An Phú đã có mặt bảo vệ phong tỏa hiện trường. Công an thị xã Thuận An và tỉnh Bình Dương xuống khám nghiệm điều tra làm rõ.