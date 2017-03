Hai thanh niên chém gục bên trường mầm non

Tại hiện trường vết máu loang đỏ dọc theo vách tường rào trường mẫu giáo chạy dài hàng chục mét (dấu X)

Chiều ngày 19/8, Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai lực lượng trinh sát tìm hiểu về các mối quan hệ với hai thanh niên vừa bị truy sát để sàng lọc tìm bắt nhóm đối tượng gây án, làm náo loạn đường phố vào rạng sáng 18/8.Theo những người đối diện cổng sau Hồ Nước Ngọt trên đường Hùng Vương, TP Sóc Trăng, rạng sáng 18/8, nhiều người đang ngủ bỗng thức giấc khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Họ mở cửa, nhìn thấy hai thanh niên bị đám đông truy sát, chém gục ngay sát cuối hàng rào Trường Mầm non phường 6. Khi cảnh sát hình sự đến ghi nhận hiện trường, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu thì nhóm gây án đã nhanh chân tẩu thoát.Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, khoa cấp cứu ghi nhận hai trường hợp bị chém đa thương là Ngô Vĩ Hùng (19 tuổi) và Trần Hồng Thanh (17 tuổi) đều ngụ tại TP Sóc Trăng. Cả hai đều bất tỉnh. Trần Hồng Thanh được chuyển lên tuyến trên cấp cứu trong tình trạng sức khỏe đặc biệt nguy kịch vì mất quá nhiều máu.Tại hiện trường, vết máu loang đỏ dọc theo vách tường rào trường mẫu giáo chạy dài hàng chục mét. Những người bán thức ăn ở đầu hẻm 7, đường Hùng Vương cho biết, họ thấy hai thanh niên chạy xe đến đầu hẻm thì bị đám đông chém xối xả nên buông xe trốn nhưng do bị thương quá nặng nên chạy được một đoạn thì ngã sấp ra đường.Theo nhận định của cơ quan điều tra, có thể hai nạn nhân đã có hiềm khích với nhóm “xã hội đen” trên địa bàn nên bị “xử”.