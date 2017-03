Hai thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Theo Nguyên Dũng - Hà An (TNO)

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 16.9, nhận được tin báo có một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại một nhà nghỉ ở P.Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, công an TP.Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra. Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là Đinh Mão (26 tuổi, trú P.Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh).Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong là do ngạt thở.Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.Cũng trong sáng 17.9, Công an H.Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết đang cùng các đơn vị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn.Liên quan tới vụ việc, sáng sớm cùng ngày, nhiều người dân trong khu vực thị trấn Chũ khi đi tập thể dục tại công viên đã phát hiện thi thể một nam thanh niên trong tư thế treo cổ trên cành cây bằng sợi dây thừng.Thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 25 tuổi, mặc quần jeans, áo phông và được xác định mới tử vong vài giờ đồng hồ.