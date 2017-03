Hai thanh niên dùng rựa chặn xe ôtô đòi tiền mãi lộ

Theo N.TRẦN (TTO)



Khoảng 1 giờ ngày 19-6, khi tuần tra trên quốc lộ 19 đoạn qua Bình Tường thuộc địa phận xã Bình Tường, huyện Tây Sơn (Bình Định), tổ công tác gồm cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định và Công an huyện Tây Sơn bắt quả tang 2 đối tượng là Tạ Xuân Chí (16 tuổi, ở thị trấn Phú Phong) và Dương Văn Nghĩa (22 tuổi, ở xã Tây Phú) cùng ở huyện Tây Sơn đang dùng rựa chặn xe ôtô buộc lái xe nộp mãi lộ.Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy, ném tang vật, tài sản cướp được nhưng bị truy bắt ngay sau đó.Tại Công an huyện Tây Sơn, bước đầu Chí và Nghĩa khai nhận đã thực hiện trót lọt khoảng 20 vụ dùng rựa chặn ôtô đòi tiền mãi lộ trên quốc lộ 19.