Hai thanh niên hiếp dâm bé gái thiểu năng trí tuệ

Sau khi cả 3 người cùng uống rượu ngà ngà say thì Chiên và Mom nảy sinh ý định đứa H’Bul ra bờ sông Ba để giao cấu. Chiên dùng xe mô tô rủ H’Bul ra bờ sông Ba rồi dùng vũ lực ép H’Bul ra bãi cỏ để thực hiện hình vi giao cấu đối với H’Bul trước. Sau khi Chiên thực hiện hành vi của mình xong, Mom từ trên bờ sông đi xuống tiếp tục lôi H’Bul tới một vị trí khác nhiều gai góc hơn để thực hiện hành vi giao cấu với cháu H’Bul.

Trong quá trình thực hiện hành vi giao cấu với cháu H’Bul, Nay Mom còn dùng miệng cắn chảy máu đầu vú của H’Bul. Sau khi kiểm tra, toàn bộ phần lưng của H’Bul bị gai đâm rách. Sau khi thực hiện hành vi của mình xong, cả hai đối tượng này trở về nhà ngủ như bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi đến sáng ngày 17/11, H’Bul lên công an trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã mời hai đối tượng trên lên trụ sở Công an huyện làm việc. Ban đầu, tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa, cả hai điều quanh co chối tội. Nhưng sau khi có kết quả giám đinh pháp y số 16/BB – GĐPY ngày 17/11, kết luận Màng trinh của R’Com H’Bul bị rách và nhiều vết sướt da rải rác ở toàn thân. Với những chứng cứ không thể chối cãi thì cả hai đối tượng không thể chối cãi đành phải cúi đầu nhận tội.

Được biết, R’Com H’Bul là người bị thiểu năng trí tuệ và hàng tháng được nhận 270 ngàn đồng tiền trợ cấp của huyện Krông Pa.

Theo Duyên Linh (Bee)