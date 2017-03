Hai thanh niên khống chế cậu bé 14 tuổi cướp của

Ngày 20/2, nguồn tin từ Công an Đồng Nai cho biết, lúc 12h15 ngày 18/2, trên đường Võ Thị Sáu, thuộc khu vực phường Thống Nhất, TP Biên Hoà (Đồng Nai), em Lâm Anh Vũ (14 tuổi, trú ở phường Tam Hiệp) đi xe đạp điện thì bị 2 thanh niên đi xe máy ép dừng rồi hù dọa.



Một tên quát lớn “mày đánh em tao nên giờ phải đi theo tao cho em tao nhận mặt”. Do lo sợ nên Vũ đành theo hai thanh niên trên đến khu phố 1, phường Tân Hiệp.



Tại đây, một thanh niên cướp lấy xe đạp điện của Vũ rồi bỏ đi. Nghe tiếng Vũ tri hô, quần chúng nhân dân khu phố đã bao vây, bắt quả tang tên Nguyễn Mạnh Cường (37 tuổi trú ở phường Tam Hòa) giao Công an.



Qua khai thác và truy xét nhanh, Công an phường Tân Hiệp bắt khẩn cấp tên còn lại Nguyễn Văn Đại (21 tuổi trú phườngTân Biên) là đồng bọn.



Công an TP Biên Hoà tạm giữ các đối tượng lập hồ sơ xử lý.





Theo Q.M (VTC News)