Hai thanh niên tát dân phòng, đánh công an

Công an quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Văn Thành (21 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) và Lê Quốc Khánh (26 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khánh (trái) từng bị phạt vì sử dụng ma túy. Còn Thành (phải) vừa tốt nghiệp Trung cấp Y Đà Nẵng.

Khoảng 23h ngày 3/11, sau khi uống 3 két bia, Thành và Khánh cùng 4 thanh niên trong bàn nhậu đến quán karaoke tại tổ 22, phường An Hải Tây. Bị chủ quán từ chối phục vụ do quá giờ hoạt động theo quy định. Khánh chửi bới thô tục rồi chạy lên tầng 2 đuổi hết khách ra ngoài. Chưa dừng lại, thanh niên này xuống tầng trệt đập phá đồ đạc, tát chủ quán.

Lực lượng tuần tra phường xuống làm việc, Khánh chửi bới, giật công cụ hỗ trợ (gậy) của dân phòng Nguyễn Văn Cơ (46 tuổi), tát ông này. Khi ông Cơ ngã xuống đất và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cả nhóm bỏ chạy.

Ngay sau đó, Thành nhờ người bạn tên Phong chở xe máy quay lại quán. Thấy Phong bị thiếu úy Nguyễn Hữu Hùng (công an phường An Hải Tây) khống chế, Thành hô to "đánh lại công an luôn", rồi lao vào hành hung. Thành bị bắt luôn trong đêm.

Sáng 5/11, công an phường mời Khánh lên trụ sở làm việc nhưng thanh niên này không hợp tác. Khi công an đến quán cà phê nơi Khánh đang ngồi, anh ta xô cán bộ làm nhiệm vụ, giật bảng tên của thiếu úy Trần Phước Đông. Tổ công tác phải rượt đuổi mới áp giải người này về trụ sở.

Theo Công an quận Sơn Trà, 8 tháng trước một thanh niên do đánh, đâm công an đã bị phạt 12 tháng tù. "Cái khó khi xử lý những vụ việc này là nghi can có chất kích thích trong người nên manh động, côn đồ hơn và sẵn sàng chống đối", một cán bộ cho biết.

Theo Nguyễn Đông (VNE)