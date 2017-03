Hai thanh niên tử vong do nghi sốc ma túy

Theo đó vào tối 7-1, nhân viên nhà nghỉ Hoàng Yến trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân, TP.HCM) đi kiểm tra phòng nhưng không thấy hai vị khách nam trả lời, cửa khóa trái nên sinh nghi. Ít phút sau, quản lý nhà nghỉ cùng nhiều người phá cửa vào bên trong thì hoảng loạn chứng kiến bộ đôi này nằm sóng soài, bất động. Khi đến gần thì một thanh niên đã ngưng thở, tử vong. Người còn lại nguy kịch, hơi thở thoi thóp được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.





Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: XN

Chính quyền, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực và lập rào chắn bởi hàng trăm người hiếu kỳ tập trung rất đông khi hay tin. Cảnh sát điều tra đến hiện trường đưa thi thể thanh niên về nhà xác và tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Theo những nhân viên làm việc tại đây, nạn nhân nam tử vong (khoảng 20 tuổi). Người còn lại may mắn thoát nạn nhưng co giật mạnh. Thời điểm phát hiện vụ việc, hai thanh niên đều sủi bọt mép trắng. Nhiều nhận định cả hai đều sử dụng ma túy và bị sốc thuốc do dùng quá liều.

XUÂN NGỌC