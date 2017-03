Hai thiếu nữ chết thảm vì kẻ yêu đơn phương

Một chiều cuối tháng 8/2007, trên chuyến xe buýt từ TP HCM về Long An, cô gái xinh đẹp 22 tuổi Nguyễn Thị Thu Vân (nhân viên Bưu cục Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) quen chàng thanh niên khá đẹp trai, có duyên ăn nói. Năm tháng sau, chính chàng trai đó đã nhẫn tâm sát hại cô và cả bạn gái đồng nghiệp để cướp số tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Di ảnh của hai nạn nhân.



Sáng 14/1/2008, nam khách hàng đầu tiên đến Bưu cục Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An lấy báo thì không thấy ai ra mở cửa. Linh tính có chuyện bất thường, anh ta bạo gan bước vào bên trong, hốt hoảng khi thấy hai cô nhân viên dễ thương, vui tính là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân nằm chết. Vụ việc được trình báo Công an huyện Thủ Thừa và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, hai nạn nhân đã bị đánh cắp một số tài sản như: vòng vàng, bông tai, tiền, card điện thoại của bưu cục, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

“Cái chết của hai cô gái quá thương tâm. Bằng mọi giá chúng ta phải tìm cho ra hung thủ”, thượng tá Phạm Văn Tiến (Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Long An, Phó ban chuyên án) chỉ đạo. Các trinh sát, điều tra viên giỏi nghề được điều động, tích cực săn lùng tin tức.

Kiểm tra điện thoại của Ánh Hồng và Thu Vân, cảnh sát thấy có số điện thoại của nhiều người đàn ông được lưu giữ. Nhưng điều khó khăn là hầu hết họ đều ở các tỉnh xa như: Tiền Giang, Vĩnh Long, TP HCM, Đồng Nai... Bên cạnh đó, những người ở địa phương có mối quan hệ quen biết với Hồng - Vân cũng được đặc biệt lưu ý, trong đó có anh em làm thợ bạc tại tiệm vàng ở khu vực Cầu Voi. Một trong hai người này từng dạm hỏi Hồng nhưng bị gia đình cô từ chối. Qua xác minh, người thanh niên từng yêu thương Hồng không có dấu hiệu liên quan nên nhanh chóng được loại ra khỏi diện hiềm nghi.

Tiếp tục đi sâu xác minh mối quan hệ của hai nạn nhân với những người đàn ông ở xa, các điều tra viên nhận thấy họ chỉ là khách hàng bình thường tình cờ quen biết Hồng, thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi xã giao chứ không có tình cảm gì đặc biệt. Không ai đến thăm Hồng - Vân vào thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Hơn hai tháng trôi qua, tiến trình điều tra vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Thượng tá Phạm Văn Tiến chỉ đạo các tổ điều tra rà soát kỹ xem ở địa phương có người nào thua bạc, cá độ bóng đá, bởi biết đâu khi túng chúng sẽ làm liều.

Thực hiện chỉ đạo, một tuần sau, một bất ngờ xảy ra đúng như dự đoán của thượng tá Tiến. Trinh sát phát hiện vài thanh niên có biểu hiện nghi vấn liên quan vụ án. Theo thông tin do quần chúng cung cấp thì người tên Hải là đáng ngờ nhất, nhưng ở khu vực Cầu Voi có 4-5 người tên Hải và ai cũng có điện thoại di động, lại còn mắc thêm chứng ghiền... bóng đá.

Qua kiểm chứng nguồn tin, điều tra kỹ càng, điều tra viên đã khoanh vùng được nghi can là Võ Duy Hải, khách hàng thường xuyên mua báo thể thao, bóng đá tại bưu cục. Theo người dân ở đây, đã có lần Hải kể quen biết Vân trên một chuyến xe buýt từ TP HCM về Long An. Từ chỗ quen biết đó và còn là khách hàng mua báo thường xuyên nên Hải rất thân với Vân và Hồng.

Việc Hải có liên quan đến cái chết của Vân và Hồng hay không thì các trinh sát, điều tra viên phải hết sức thận trọng, cân nhắc trước khi đi đến kết luận sau cùng. Công tác xác minh về Hải một lần nữa được chú trọng thực hiện. Bà con ở khu vực hiện trường vụ án cho biết, buổi sáng hôm vụ án mạng xảy ra, nhiều người dân tỏ ý lên án căm phẫn hành động dã man của hung thủ thì Hải cũng phụ họa theo: “Thằng nào mà ác thế. Có cướp thì lấy tiền vàng được rồi, mắc chi phải giết người ta. Đúng là bọn ác nhân thất đức”. Nét mặt của Hải lúc này được cho là có biểu hiện không bình thường.

Đi sâu xác minh về Hải, trinh sát biết hắn là tay cá độ bóng đá chuyên nghiệp lại còn mắc thêm chứng “bệnh” mê số đề và đã thua độ hàng triệu đồng. Sau thời điểm xảy ra vụ án, Hải xài rất nhiều số điện thoại di động. Cơ quan CSĐT nhận định khả năng Hải có liên quan đến vụ án là rất cao.

Ngày 21/3/2008, Hải bị triệu tập đến cơ quan điều tra. Lúc đầu, hắn một mực cho rằng không liên quan cái chết của Hồng và Vân; tuy nhiên sau cùng đành khai tội ác. Rạng sáng 14/1, khi vào Bưu cục Cầu Voi, thấy có một mình Hồng nên hắn ngồi nói chuyện, gợi ý quan hệ tình cảm và bị xô ra ngoài. Khi Hải xuống phía sau cũng là lúc Hồng đi vệ sinh, hắn liền dùng cây đập mạnh vào đầu làm Hồng ngất xỉu, rồi dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Vân vừa nhìn thấy định kêu la thì bị Hải đâm liền mấy nhát khiến Vân ngã gục và tắt thở.

Sau khi Hải nhận tội, Cơ quan CSĐT đã đưa nghi can về khám xét nhà, thu giữ một số simcard điện thoại di động chưa sử dụng cùng bộ quần áo của Hải đã đốt ở phía sau nhà nhưng chưa cháy hết.

Theo Công an TPHCM