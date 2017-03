Hai tờ vé số độc đắc

Một số vụ tranh chấp vé số độc đắc - Người mua, kẻ giữ: Trước đây, huyện Thái Bình (Cà Mau) có một vụ tranh chấp vé trúng giải đặc biệt. Cùng ngồi uống cà phê, anh T. mua hai tờ vé số. Một người anh em họ của anh cầm vé xem và đút túi luôn nhưng anh không phản ứng gì vì những lần trước cũng hay như thế. Sau đó, có tin đồn người anh em họ trúng độc đắc, anh T. gặng hỏi nhưng người này cho rằng không trúng và xé bỏ. Anh T. đành tìm người bán vé số, người này cho biết là hai anh trúng giải đặc biệt. Biết việc bại lộ, người anh em này tìm một người bán vé số ra điều kiện “sẽ cho 10 triệu đồng với điều kiện viết giấy xác nhận tôi mua vé số trực tiếp từ anh”. - Cho xong đòi lại: Năm 2004, ông C. (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) được anh L. cho hai tờ vé số. May mắn lô số này trúng giải độc đắc. Trên đường lãnh tiền về, người nhà anh L. đã đến lấy lại số tiền này. Ông C. cho rằng số tiền này là của ông nên yêu cầu phía nhà anh L. trả lại nhưng bên kia từ chối. Ông liền báo sự việc cho cơ quan công an...