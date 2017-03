Hai tội phạm “ngoại” tạo email giả chiếm đoạt tiền qua mạng

Ngày 10/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Cletus Chimaobi Hillary (Chima), 33 tuổi và Okonkwo Mathias Ugochukwu (Ugo), 30 tuổi về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 226b - Bộ luật Hình sự.



Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 4/12, Báo CAND đã có thông tin "bắt khẩn cấp 2 đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt tiền của DN qua mạng Internet". Ngày 29/10, nhân viên Công ty CP tập đoàn Hoa Sen dùng email để trao đổi thông tin và yêu cầu đối tác là Công ty KHP Roofing (DN nước ngoài) chuyển số tiền mua hàng còn lại vào tài khoản. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung trao đổi giữa hai bên đã bị hacker đột nhập và "ăn cắp".



Thủ đoạn mà bọn chúng thực hiện là tạo một email giả gần giống email sử dụng của nhân viên Công ty Hoa Sen để gửi cho Công ty KHP Roofing và yêu cầu công ty này chuyển tiền vào tài khoản do Dương Anh Nhung đứng tên. Do không để ý nên Công ty KHP Roofing đã chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của hacker.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, thông tin "ăn cắp" được là do đối tượng tên Cris (hiện ở Nigeria) thông báo cho Chima, sau đó Chima báo lại cho Ugo (2 đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam) và Ugo báo cho Dương Anh Nhung để Nhung đến ngân hàng rút tiền cho các đối tượng trên.



Chima khai nhận, số tiền 115.000 USD sau khi nhận được thì Chima được hưởng 10%, Ugo được hưởng 20%, còn Nhung được hưởng bao nhiêu thì Chima không biết





Theo T. Hà (CAND)