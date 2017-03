Hai trẻ bị đánh đập tàn nhẫn

Có công an cũng bị đánh

Khi thấy 2 em Vũ-Linh đang kéo lưới ở dưới kinh, Hoàng Linh ra kêu rút lưới, lên bờ hỏi thăm nhưng anh em Vũ – Linh không lên nên Hoàng Linh chạy vào chòi canh lấy một cây tre rồi trở ra.

Thấy Hoàng Linh cầm cây, anh em Vũ – Linh liền bỏ chạy nhưng bị anh em của Hoàng Linh rượt theo. Khi đuổi kịp, những người trong gia đình Hoàng Linh đã thẳng tay đánh đập các em.





Ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng Công an xã Tân Thạnh, với dụng cụ bắt cá, tôm của anh em Vũ-Linh





Nhật Linh bị đánh một cây vào đầu và lãnh trọn mấy cú đá nhưng may mắn chạy thoát về nhà báo cho cha mẹ, còn Tuấn Vũ thì bị bắt lại.

Sau đó, Vũ bị gia đình Hoàng Linh đánh đập suốt nửa giờ. Vợ của Hoàng Linh còn cầm cây chĩa 3 mũi để giữ Vũ trong khi chờ Công an xã Tân Thạnh đến.

Khi công an xã có mặt, Vũ vẫn bị gia đình Hoàng Linh đánh và sau đó bị công an còng tay đưa về trụ sở ấp để lấy lời khai nhưng do trụ sở ấp khóa cửa nên Vũ được đưa đến nhà một người dân gần đó. Tại đây, trong lúc tay vẫn bị còng, Vũ tiếp tục bị anh em Hoàng Linh đánh đập.

Loay hoay mãi mà không có chìa khóa mở còng, ông Nguyễn Công Khanh, trưởng công an xã, phải chạy đến nhà của phó công an xã để... mượn chìa khóa mở còng cho Vũ.

Do trời tối nên phải... còng

Việc một đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi bị còng tay dẫn đi trong đêm khuya và liên tiếp bị các đối tượng “áp giải” đánh đập trước mắt công an đã khiến nhiều người bất bình. Có ý kiến cho rằng do trời tối, khó đoán biết Vũ bao nhiêu tuổi nên ông Khanh mới còng tay em.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Khanh khẳng định: “Việc gia đình của Hoàng Linh chỉ nghi ngờ mà đã đánh đập anh em Vũ – Linh là không đúng. Chúng tôi đã báo cáo lên trên và đang hoàn tất hồ sơ vụ việc”.

Hai anh em Lâm Tuấn Vũ và Lâm Nhật Linh

Tiếp xúc với chúng tôi vào chiều 15-7, Vũ cho biết cơ thể vẫn còn đau, nhức ở vùng gáy, đầu và đang được điều trị tại trạm y tế xã. Theo chị Oanh (mẹ em Vũ), do gia đình quá khó khăn nên đành để Vũ điều trị ở trạm y tế xã nhưng vẫn rất lo lắng vì không biết vùng đầu của em có bị chấn thương nặng không.

“Vợ chồng tôi có 3 người con và cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào những đồng tiền ít ỏi từ việc mò tôm, bắt cá của Vũ-Linh”-chị Oanh nói.