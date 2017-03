Hai trẻ lang thang bẻ trộm lan can sắt hồ Tây

Hơn một tuần sau khi chúng tôi phản ánh tình trạng lan can sắt ven hồ Tây bị đánh cắp, 3h sáng 19/10, trên đường tuần tra, công an phường Thụy Khuê phát hiện 2 cậu bé 13-14 tuổi đang nhét hơn 100 kg sắt lan can hồ Tây vào bao tải.

Công an xác định đó là Nguyễn Văn Khương (13 tuổi, quê Lục Ngạn, Bắc Giang) và Hồ Đắc Văn (14 tuổi, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An), cùng một thanh niên chưa rõ tung tích tên Long.

Cơ quan công an đang truy tìm kẻ chỉ huy hai cậu bé này ăn trộm sắt lan can. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo lời khai ban đầu, ngày 18/10, Khương và Văn được một thanh niên tên Long (chừng 20 tuổi) rủ đi "nhặt sắt cho vào bao rồi mai anh cho tiền ăn cơm". Đến khu vực nhà vệ sinh công cộng trên đường Thanh Niên, Long dùng chân đạp gẫy các ô lan can sắt rồi bảo 2 cậu bé bẻ vụn cho vào bao tải, còn Long đi gọi xe ôm.

Khi Khương và Văn đang lúi húi bẻ sắt thì bị công an bắt quả tang và đưa về đồn. Cả hai đều khai bỏ nhà đi lang thang và lần đầu đi bẻ trộm lan can.

Trong chiếc áo phông rộng thùng thuỳnh, Khương cho biết, bố em mất cách đây chừng chục năm, còn mẹ cũng mất được 5 năm, hai chị em ở với gia đình chú và bà ngoại. "Cháu xuống Hà Nội được 3 hôm và lang thang ở khu hồ Tây. Mọi ngày cháu được ông bán chong chóng cho ăn cơm cùng. Hôm qua, anh Long rủ cháu đi nhặt sắt thì mai sẽ cho tiền ăn cơm nên cháu làm theo", Khương kể.

Chỉ trong 4 tháng, gần 1/4 số lan can sắt ven hồ Tây bị đánh cắp. Ảnh: Tiến Dũng.

Trao đổi với VnExpress, trung tá Dương Sông Lam, Phó công an phường Thụy Khuê cho biết, đang lập hồ sơ xử lý để chuyển 2 trộm "nhí" này lên Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1.

Còn theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó ban Quản lý hồ Tây, toàn bộ hệ thống lan can hồ Tây dài khoảng 900 m, nhưng chỉ trong tháng 7 và 8 đã bị mất cắp tới 120 m (khoảng 100 khoang). Sau khi Ban quản lý hồ làm lại các đoạn bị mất cắp thì đến nay lại có thêm khoảng 80 m (66 khoang) bị bán sắt vụn.

"Tình trạng mất cắp lan can sắt không chỉ làm xấu cảnh quan mà còn gây mất an toàn cho người qua lại. Một tuần sau khi Ban quản lý hồ Tây đề nghị Công an phường Thụy Khuê và Yên Phụ phối hợp thì đã bắt được kẻ trộm", ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, Ban quản lý hồ đang trình UBND quận cho phép làm lan can hồ Tây bằng đá để làm đẹp cảnh quan và có độ bền tốt hơn. Hiện, hơn 400 m lan can đá trên đường Lạc Long Quân đã được làm xong.

Theo Tiến Dũng (VNE)