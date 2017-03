Hai vết thương ở cổ: Không rõ ai đâm!

TAND TP.HCM vừa hoãn xử vụ án giết người đối với hai bị cáo Trần Văn Hoàng và Lê Vũ Khắc để xác minh thêm vì chứng cứ buộc tội chưa rõ. Trước đó, tòa đã hoãn xử một lần với lý do tương tự. Vụ án tưởng như đơn giản nhưng lại phức tạp vì cơ quan tố tụng khó xác định ai đâm vào cổ nạn nhân.

Ẩu đả vì sàm sỡ nữ nhân viên

Theo cáo trạng, tối 7-2-2007, L. cùng bốn người bạn ghé một quán nước ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Đang vui vẻ, bỗng một người trong nhóm định xông vào đánh nhân viên quán nước vì cô này không cho ôm. Những người đi cùng vội can ngăn. Sau đó, cả nhóm bỏ đi nơi khác ăn bún. Được một lát, hai người trong nhóm L. quay lại quán thì tình cờ thấy cô nhân viên đang kể cho Hoàng và Khắc chuyện mình bị sàm sỡ. Lúc nghe Khắc la lối “Thằng đó là thằng nào? đánh chết mẹ nó đi!” thì hai người này liền chạy đi gọi cả nhóm trở lại quán.

Thấy nhóm của L. xuất hiện, Hoàng liền vòng ra phía sau cầm một con dao Thái Lan, một chai nước ngọt rồi bước ra. L. nói: “Chúng mày có dao, có ngon thì ra đường đánh nhau”. L. vừa dứt lời liền bị Hoàng xông tới đập chai nước vào đầu, đâm một nhát vào bụng. Hoàng đâm tiếp một nhát nữa nhưng trúng dây thắt lưng L. khiến dao bị gãy.

Phía bên kia, Khắc cũng một tay cầm dao dài khoảng ba tấc, một tay cầm chai nước đuổi nhóm L. chạy tán loạn. Khi tìm được vũ khí quay lại thì nhóm này thấy L. bị Khắc đâm hai nhát trúng cổ, gục tại chỗ nên vội đưa L. đi cấp cứu. May mắn L. không chết, chỉ bị thương tật 72% vì một vết đâm thấu bụng và hai vết đâm ở cổ. Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường một dao Thái Lan bị gãy, một dao chặt đá. Vài ngày sau, chủ quán nước nộp thêm một con dao khác dài khoảng ba tấc. Sau một thời gian bỏ trốn, Hoàng và Khắc đã ra công an đầu thú. Riêng bốn người bạn trong nhóm của L. thì bị phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Không biết ai đâm vào cổ

Trong quá trình điều tra và hai lần mở phiên tòa, Khắc một mực kêu oan, chỉ nhận việc đập chai nước ngọt vào đầu nạn nhân chứ không đâm hai nhát vào cổ. Tại tòa, Khắc khai có cầm một chai nước và một con dao chặt đá đuổi những người cùng nhóm L. chứ không dùng dao dài ba tấc đâm L. như cáo trạng quy kết. Về hai vết thương ở cổ L., Khắc nói không biết do ai gây ra. Khắc cho rằng mình không có hành vi phạm tội, nếu bị phạt thì chỉ đáng phạt hành chính do làm mất trật tự trị an mà thôi.

Bị cáo Hoàng cũng lơ ngơ đoán có lẽ hai vết thương đó là do... Khắc làm chứ mình thì không làm. Hoàng chỉ thừa nhận có đập chai nước ngọt vào đầu và đâm trúng bụng L. bằng con dao Thái Lan. Sau khi dao gãy, Hoàng có cầm con dao dài ba tấc định đâm L. tiếp nhưng bị chủ quán ngăn lại nên thôi. Hoàng kêu oan rằng Hoàng không phạm tội giết người mà chỉ là tự vệ khi bị nhóm của L. đánh trước.

Còn nhiều mâu thuẫn

Để làm rõ chuyện ai đâm vào cổ nạn nhân, tòa đã hỏi bốn người bạn trong nhóm của L. Ba người khai là có nhìn thấy Khắc đâm trúng cổ L. bằng con dao ba tấc. Tuy nhiên, trong giai đoạn điều tra, cả bốn người đều khai không biết hoặc không nhìn thấy gì, tòa phải vặn bốn người này sao lại khai bất nhất như thế.

Riêng người bị hại L. cũng tỏ ra mâu thuẫn trong chuyện xác định ai đâm mình. Tại tòa, L. khẳng định mình bị Khắc đâm trúng cổ sau khi bị Hoàng đâm thấu bụng. Tuy nhiên, trong một số bút lục thì L. lại khai không biết ai đâm vào cổ mình.

Nhân chứng là chủ quán nước trình bày không tận mắt chứng kiến cảnh ẩu đả nên không biết ai đâm vào cổ L. Nhân chứng này xác nhận nhìn thấy Khắc cầm chai nước ngọt và một con dao chặt đá đuổi theo nhóm bạn của L. Sau khi L. bị đâm tại hiện trường, bà có thấy con dao dài ba tấc dính máu nên cầm đi rửa sạch để mang về dùng tiếp vì bà mới mua nó được mấy ngày. Sau đó, thấy nó liên quan đến vụ án nên bà giao nộp cho công an.

Ai gây ra vết thương ở cổ cho nạn nhân có thể sẽ được giải đáp ở phiên xử tới của tòa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin đến cho bạn đọc.