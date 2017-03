Hai vợ chồng chết bất thường trong căn chòi

Thông tin ban đầu vào khoảng 7h sáng ngày 22-9, trong lúc đi lên rừng làm việc, một số người dân khi đi qua khu vực căn chòi mà vợ chồng anh Bùi Triệu Nhất (sinh năm 1979, HKTT tại Lạng Sơn) thấy có nhiều biểu hiện bất thường nên đã vào kiểm tra.

Khi mở cửa vào căn chòi, mọi người vô cùng sợ hãi phát hiện cả hai vợ chồng anh Nhất đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện thông báo chính quyền địa phương.



Cơ quan chức năng đưa thi thể hai vợ chồng anh Nhất khỏi chòi

Nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Lý đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời tiến hành thông báo lên công an huyện Lục Nam và Công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Chiều ngày 23-9, trao đổi với PV, đại diện công an xã Cẩm Lý cho biết, vào khoảng 8h ngày 22-9, UBND xã Cẩm Lý nhận được tin báo về việc phát hiện vợ chồng anh Bùi Triệu Nhất, người Lạng Sơn (là công nhân đến làm thuê khai thác nhựa thông) đã tử vong ở khu vực thôn Giáp Sơn. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Cẩm Lý đã có mặt tại hiện trường.

Theo nhận định ban đầu, thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng 21h -22h đêm ngày 21-9. Đến sáng ngày 22-9 người dân đi qua và vào nhà kiểm tra thì phát hiện vụ việc.

Theo người dân địa phương, hai vợ chồng nạn nhân là người Lạng Sơn xuống khu vực này làm thuê nên cả người dân và chính quyền địa phương không nắm rõ về thân nhân, cuộc sống gia đình họ.