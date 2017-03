Hai vợ chồng chết thảm sau tiếng còi xe ben quá lớn?

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, đôi vợ chồng đi chiếc xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội, đang lưu thông tại đường Ỷ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm thì bất ngờ va phải lan can và ngã ra đường. Lúc này chiếc xe ben, BKS 89C-070 đi từ phía sau tới cán qua người nạn nhân khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ.







Hiện trường vụ tai nạn.

Cũng theo các nhân chứng, nguyên nhân khiến đôi vợ chồng này ngã ra đường có thể do khi chạy phía sau, chiếc xe ben đã bóp còi quá to khiến người chồng điều khiển xe máy giật mình, loạng choạng tay lái rồi va phải lan can và ngã xuống đường, sau đó bị xe ben chạy từ phía sau lên chèn qua người khiến cả hai vợ chồng tử vong.

Được biết hai vợ chồng quê ở Bắc Ninh, có ba con, trong đó một bé sơ sinh.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.