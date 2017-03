Hai vợ chồng chở thuốc lá ngoại nhập lậu

Rạng sáng 19-6, trên sông Hậu (đoạn thuộc địa phận quận Ô Môn, TP Cần Thơ), lực lượng cảnh sát đường thủy phát hiện một vỏ lãi lưu thông từ hướng An Giang về Cần Thơ có biểu hiện nghi vấn và bỏ chạy khi có yêu cầu kiểm tra. Bị truy đuổi gần 60 phút, vỏ lãi chạy vào bờ sông và hai người nhảy lên bờ tẩu thoát. Công an bắt được một người là Cù Văn Bé Chín, Chín khai người chạy thoát là Mai Thị Bông, vợ Chín. Qua kiểm tra khoang vỏ lãi chứa 18.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Scott, Jet, Hero, Cowboy Light… Chín khai số thuốc lá ngoại nhập lậu nói trên chở mướn cho một người không rõ họ tên đi từ An Giang về Vĩnh Long.

GIA TUỆ