Hai vợ chồng cô thợ may dũng cảm bắt cướp

Ngôi nhà nhỏ chưa đầy 30m2 đơn sơ nằm sâu trong ngõ 38, phố Hàng Than (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thanh làm nghề sửa chữa điện tử và chị Phạm Thị Hiền làm nghề thợ may luôn ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Anh Thanh và chị Hiền được nhiều người biết đến và được bà con khu phố này mến phục bởi anh, chị đã nhiều lần dũng cảm bắt cướp, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân…

Thành tích gần đây nhất của anh chị là đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, dũng cảm đuổi bắt 2 đối tượng Vũ Văn Hà (24 tuổi, ở xã Tân Dân) và Trần Thế Viên (18 tuổi, ở xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia) khi 2 tên này dùng xe máy không BKS đi trên đường Hàng Than, cướp giật túi xách của một phụ nữ, bên trong có gần 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản, giấy tờ có giá trị. Đây là 2 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản của người đi đường nhưng chúng không ngờ lại bị tóm gọn trước tinh thần mưu trí, dũng cảm của 2 vợ chồng cô thợ may này.

Không chỉ dũng cảm nhiều lần tham gia bắt tội phạm, vợ chồng anh Thanh, chị Hiền còn tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT ở khu phố. Với tấm lòng nhân hậu, anh chị sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người có quá khứ lầm lỗi để họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Khi thấy đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Xuân Đức và Võ Thị Lan ở ngay sát vách nhà mình hoàn cảnh hết sức khó khăn, Đức lại vừa đi tù về thì anh chị thường xuyên gần gũi, động viên Đức cố gắng sửa chữa lỗi lầm, cai nghiện ma túy, xóa bỏ mặc cảm để vươn lên sống những ngày còn lại sao cho tốt đẹp. Anh chị còn vận động bà con khu phố quyên góp tiền để mua cho gia đình Đức một cái nồi cơm điện, mua sữa cho con Đức, giúp vợ Đức vốn để đi bán hàng kiếm kế sinh nhai. Những việc làm tình nghĩa đó đã có tác động sâu sắc đến tâm tư tình cảm của một người nghiện ma túy, từng có nhiều tiền án, tiền sự như Đức.

Gặp chúng tôi, Đức tâm sự: "Mặc dù em là người có nhiều lỗi lầm nhưng được sự giúp đỡ của vợ chồng anh Thanh, chị Hiền và nhiều bà con khu phố, em đã xác định tư tưởng cho mình là phải sống làm sao tốt hơn để khỏi phụ lòng mong mỏi của các bác ấy".

Thành tích nhiều lần dũng cảm bắt cướp, tích cực tham gia đảm bảo ANTT tại phố, phường của vợ chồng anh Thanh, chị Hiền đã được cấp ủy - chính quyền và Công an TP Thanh Hóa biểu dương, nhân rộng. Tháng 11/2010, anh Thanh vinh dự được đi dự hội nghị tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do Bộ Công an tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.





Theo Thái Thanh (CAND)