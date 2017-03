Hai vợ chồng cùng lao vào xe lửa tự tử

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai người là vợ chồng. Do buồn chuyện gia đình nên chị Hương lao vào đoàn tàu xe lửa Bắc - Nam và bị cán chết tại chỗ. Ngay sau khi biết sự việc, anh Hữu quá buồn nên tiếp tục lao mình vào đoàn tàu Bắc - Nam tìm cái chết.



Vụ tai nạn thương tâm này đã gây xúc động và xót xa trong giới công nhân đang sống tại các khu chế xuất, khu công nghiệp gần khu vực ga Sóng Thần. Một công nhân là người thân nạn nhân kể vào những ngày cuối năm, chị Hương rất buồn mà không ai rõ vì sao.



Vụ việc này đang được Công an thị xã Dĩ An điều tra và hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về an táng.

Theo Như Ý - N.Phú (NLĐO)