Hai vợ chồng đánh dã man bé gái bốn tuổi

(PL)- Ngày 13-9, Công an phường Bình An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bàn giao vợ chồng Đỗ Trọng Minh, Nguyễn Thị Thùy Trang cho Công an thị xã Dĩ An để làm rõ hành vi ngược đãi, đánh đập trẻ em của họ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12-9, người dân ở dãy trọ thuộc khu phố Nội Hóa 2 (phường Bình An) nghe thấy từ phòng trọ của hai vợ chồng này tiếng gào khóc của bé Đỗ Thị Kim Ngân (bốn tuổi, ở cùng với Minh và Trang) suốt nhiều giờ. Mọi người xông vào phòng trọ thì phát hiện bé Ngân bị Minh và Trang trói, khuôn mặt bé bị sưng húp, biến dạng nên vội đưa đến BV Đa Khoa huyện Dĩ An. Hiện đôi vợ chồng này chưa đưa ra được giấy tờ chứng minh bé Ngân là con mình. VĂN NGỌC