Hai vợ chồng nhiễm HIV rủ nhau buôn ma túy

Chiều nay (22-11), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Triệu Sơn đã bắt quả tang hai vợ chồng Nguyễn Công Quân (SN 1979) và Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983), đều ngụ ở thôn 5, xã Thọ Dân đang có hành vi mua bán trái phép ma túy, thu giữ tại chỗ hai gói nhỏ heroin...

Cơ quan Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Công Quân, lực lượng công an thu giữ thêm 1,59 g heroin và một số tang vật có liên quan đến việc buôn bán ma túy. Theo cơ quan công an, cả hai vợ chồng Quân và Hạnh đều bị nhiễm HIV, đã có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, hai người khai nhận toàn bộ số ma túy trên được mua ở TP Thanh Hóa, sau đó đem về cho Hạnh chia nhỏ bán lẻ cho các đối tượng nghiện trên địa bàn và các xã lân cận.

Hiện Công an huyện Triệu Sơn đã tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng trên để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.