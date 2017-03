Hại vợ ngày đầu năm mới

Vợ chồng Bàn Văn Sắn (30 tuổi) và chị Chương Thị Tâm có với nhau 3 mặt con, sống tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.



Gần đây, do mâu thuẫn gia đình chị Tâm đưa các con về quê ngoại ở huyện Văn Bàn để ở và đi nhổ sắn thuê.Không bằng lòng với quyết định này của cô vợ 26 tuổi, Sắn đi tìm để "dạy dỗ".



Dọc đường đến nhà bố mẹ vợ, anh ta mua con dao chọc tiết lợn, giấu trong người. Trưa 1/1 gặp chị Tâm, Sắn đã nói nặng lời. Trong lúc to tiếng, anh ta cầm dao đâm vào ngực vợ khiến tử vong. Sau khi gây án, người chồng tự sát nhưng không chết.



Hiện, Sắn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn.Trung tá Chu Thanh Vòng (Đội trưởng Cảnh sát điều tra công an huyện Văn Bàn) cho biết, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Săn trước pháp luật.





