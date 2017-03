Hai xe chở vôi đâm sập 3 nhà dân ở Cao Bằng

Sáng 15-7, ông Hoàng Vũ Nhuận, phụ trách Ban ATGT tỉnh Cao Bằng, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 14-7, tại khu vực đầu cầu Đèo Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng), hai chiếc xe đầu kéo chở vôi đã bất ngờ mất lái, đâm sập ba nhà dân. Vụ tai nạn khiến hai lái xe bị thương nặng.



Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, bên cạnh ba nhà dân bị ảnh hưởng, hai xe đầu kéo chở vôi cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra tai nạn, không có người ở trong các ngôi nhà trên nên không có thương vong khác.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Hòa An (Cao Bằng) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Cao Bằng điều xe phòng cháy, chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ.