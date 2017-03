Hai xe khách đang đỗ bỗng nổ lớn, cháy rụi

* TP.HCM: cháy xe Dylan







Hai chiếc xe bị thiêu rụi chỉ còn trơ lại khung sắt - Ảnh: Nguyễn Quang







Phần hông xe, cốp xe, yên xe bị cháy sém và hư hỏng nặng - Ảnh: Hoàng Lộc



Vài chục phút sau, cả hai xe chỉ còn trơ lại khung sắt.Trao đổi với PV, ông Bùi Quang Hùng - chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng - xác nhận thông tin về vụ nổ. Rất may, ngoài hai chiếc xe bị cháy rụi, vụ nổ không gây thương vong.Theo ông Hùng, vụ nổ xảy ra lúc 3g sáng, nếu xảy ra muộn khoảng 5g sáng sẽ rất nguy hiểm vì lúc đó nhà xe chuẩn bị lên xe đi làm. Ông Hùng cho biết hai chiếc xe khách trên do ông Đinh Quang Vịnh, một người dân tại địa phương làm chủ, kinh doanh vận tải hành khách tuyến Tuyên Quang - Hà Nội được vài năm nay.Địa điểm trước cổng công ty chè là nơi đỗ xe qua đêm của nhà xe, sau khi kết thúc buổi làm việc. Hiện lực lượng Công an xã Mỹ Bằng và huyện Yên Sơn vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.* Trong khi đó, khoảng 10g sáng nay 2-1 khi đang đi trên giao lộ Hồ Ngọc Lãm - quốc lộ 1A (P.An Lạc, Q.Bình Tân), chiếc xe Dylan 150 do anh Mai Quốc Hùng (32 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh, Hóc Môn) điều khiển bất ngờ bốc cháy.Anh Hùng cho biết anh chở vợ, con chạy từ Bến Tre về TP.HCM, lúc vừa qua giao lộ Hồ Ngọc Lãm - quốc lộ 1A anh ngửi thấy mùi khét, sau đó xuất hiện khói phát ra từ bộ phận máy của xe và bốc cháy. “Quá hoảng loạn tôi tấp xe vô lề, một số người dân dùng cát tấp vào chỗ phát cháy, cùng lúc có xe buýt đi ngang qua nên kịp thời mượn bình xịt chữa cháy dập tắt ngọn lửa” - anh Hùng kể lại.Dù ngọn lửa được dập tắt kịp thời nhưng xe Dylan 150 đã bị cháy sém một mảng lớn bên hông xe, cốp xe và yên bị hư hỏng nặng.Anh Hùng cho biết xe Dylan 150 thuộc đời 2005 và được anh mua lại từ một người quen vào tháng 10-2010. Để lên TP.HCM, anh đổ bình xăng đầy từ một cây xăng ở Bến Tre, loại xăng A95.Theo LÂM HOÀI - HOÀNG LỘC (TTO)