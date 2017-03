Hai xe tải tông trực diện, lái xe trọng thương

Hai xe tải đối đầu nhau

Được biết thời điểm trên trời đang mưa, đường trơn xe đông lạnh biển số 51C-035.21 của Công ty TNHH Tiến Bửu do tài xế Nguyễn Một, ngụ TP.HCM điều khiển hướng Hàm Tân về Bà Rịa-Vũng Tàu đã đối đầu với xe chở vật liệu xây dựng của doanh nghiệp Kim Cúc (Tân Thắng, Hàm Tân) biển số 86H-6919 chạy ngược chiều. Hậu quả, hai đầu xe dính vào nhau, phần đầu xe đông lạnh phía lái xe móp sâu, tài xế bị kẹt trong ca bin, gãy chân, người đàn ông ngồi bên lái xe bị thương nhẹ.

Người dân sống gần đó đã ứng cứu đưa tài xế ra khỏi cabin xe đi cấp cứu.

Xe đông lạnh tự lật do đường trơn.

Trước đó chưa đầy một giờ đồng hồ, cách hiện trường vụ tai nạn nói trên chỉ khoảng non 500 m, xe đông lạnh biển số 85C-00548 chạy từ hướng Bà Rịa-Vũng Tàu về Bình Thuận do đường trơn cũng đã tự lật. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.