Hai xe tải va chạm, hàng trăm lít dầu chảy tràn quốc lộ

Người dân đã xúc cát lấp số dầu tràn trên quốc lộ 1 sau vụ tai nạn

Vụ va chạm giao thông xảy ra khoảng 18 giờ ngày 21-11, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) khi xe container đâm vào dải phân cách dẫn đến bình dầu bị vỡ chảy tràn ra đường.

Được biết xe đầu kéo 51C-601.44, kéo rơmoóc 51R-043.98, do tài xế Nguyễn Thanh Phương (SN 1981, ngụ Vân Canh, Bình Định) điều khiển hướng Hà Nội-TP.HCM, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va quẹt với một xe ben 15 tấn chở vật liệu cùng chiều lưu thông bên làn xe bên phải.

Sau khi va chạm xảy ra, xe đầu kéo lao về phía bên trái tông vào dải phân cách. Vụ va chạm làm các khối bê tông của dải phân cách và tấm chống lóa hư hỏng một đoạn khoảng 40 m. Phần đầu xe đầu kéo bẹp dúm, trục trước bị gãy, riêng bình chứa dầu bên phía trái đầu xe bị vỡ làm hàng trăm lít dầu tràn ra mặt đường QL1.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, CSGT Công an huyện Hàm Thuận Bắc và Công an xã Hàm Đức đã kịp thời có mặt giữ hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ dùng cát rải lên mặt đường khắc phục dầu chảy tràn tránh xảy ra cháy nổ và trơn trượt gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Riêng chiếc xe ben va chạm đã bỏ chạy khỏi hiện trường và bước đầu, Công an huyện Hàm Thuận Bắc cũng đã xác định biển số, chủ phương tiện là một doanh nghiệp ở huyện Hàm Thuận Bắc.