Ham… của lạ, bị móc sạch túi

Điều đáng nói, những vụ mất trộm tài sản này không phải ai cũng “dũng cảm” đến Công an tố cáo vì nhiều lẽ.



Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Lê Phúc Hạt (biệt danh “Tư lỳ”, trú TP. Nha Trang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ngoài đối tượng Hạt đóng vai trò chủ mưu, Cơ quan điều tra còn củng cố hồ sơ để xử lý 2 “cò mồi” cùng 2 nhân viên massage là những đồng phạm.





Đối tượng Lê Phúc Hạt(ảnh giữa) cùng các đồng phạm tại Cơ quan điều tra



Thông tin cho biết, ngày 3-2, hai quý ông tên là Dương Hoài Thanh (sinh năm 1985) và Lê Phúc Thịnh (sinh năm 1993), cả hai cùng thường trú tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh ra thành phố biển Nha Trang du lịch. Sau khi đến Nha Trang, hai người đã đến khách sạn Quang Vinh ở đường Tuệ Tĩnh thuộc phường Lộc Thọ lưu trú.Sau chầu nhậu, đến 21 giờ cùng ngày, khi hai quý ông nêu trên vừa bước ra khỏi khách sạn Quang Vinh thì được 2 người lái xe ôm là Đặng Tấn Dên (trú TP. Nha Trang) và Nguyễn Ngọc Sang (trú huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) chạy hai xe gắn máy đến “tiếp thị”: “Hai chú đi thư giãn chút?”.Khi hai còn đang bỡ ngờ thì một người lái xe ôm tiếp lời: “Giá rẻ có 200 ngàn. Nhân viên trẻ đẹp lại chiều khách tới bến. Hai chú đi cho biết?”. Hai quý ông lúc đầu tỏ ra lưỡng lự nhưng cuối cùng đã bị thuyết phục và leo lên hai xe thồ để họ chở đi.Khoảng 10 phút sau đó, hai vị khách được Đặng Tấn Dên và Dương Ngọc Sang chở đến một tiệm massage không có biển hiệu trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Tại đây, trước khi được “lên tiên”, hai quý ông đã thanh toán tiền cho Lê Phúc Hạt (mỗi người 200 nghìn đồng).Sau đó, hai người được chủ tiệm đưa vào những phòng riêng biệt để hai nhân viên nữ (khoảng 30 tuổi) massage. 30 phút được “lên tiên”, hai quý ông đi xe ôm về lại Khách sạn Quang Vinh thì phát hiện gần 17 triệu đồng của hai người để trong túi đã không cánh mà bay. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, hai quý ông tên Thanh và Thịnh đã đến Phòng PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa đưa đơn trình báo.Ngay sau khi nhận được thông tin từ người bị hại, PC45 Công an Khánh Hòa đã triệu tập lái xe ôm tên Sang lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận từ ngày 26-1-2012 đến ngày 4-2-2012, Sang đã cùng với đối tượng “Tư lỳ” (tức Lê Phúc Hạt - là chủ tiệm massage nói trên) gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản của khách đến massage với số tiền khoảng 20 triệu đồng.Trong 3 vụ đóng vai trò đưa dẫn khách theo hình thức “cò mồi” đầu tiên, riêng Sang đã được “Tư lỳ” chia 800 nghìn đồng, nhưng đến lần thứ 4 khi chưa được chia “hoa hồng” thì bị PC45 “sờ gáy”.Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay trên địa bàn TP. Nha Trang, nhiều tuyến đường như: Lê Hồng Phong, 23 Tháng 10, Hoàng Diệu, Phan Chu Trinh hay Nguyễn Tất Thành xuất hiện nhiều tiệm cắt tóc thanh nữ kiêm massage thư giãn nhưng thực chất lại là những điểm massage trá hình không những gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương mà còn gián tiếp tác động tiêu cực đến môi trường du lịch của thành phố biển trong con mắt du khách.Điển hình là vào lúc 20 giờ 45 ngày 24-12-2011, anh Lidong Seok (sinh năm 1977, quốc tịch Hàn Quốc), đến Nha Trang nghỉ dưỡng và lưu trú tại khách sạn Lưu Ly ở đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, được 1 người chạy xe ôm (không rõ biển số) chở đến một điểm massage số 91/11 trên đường Hoàng Diệu, thuộc phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang để massage thư giãn.Khi massage xong, vị khách này phát hiện trong túi quần của mình bị mất 200 USD. Ngay sau đó, anh Lidong Seok đã đến Công an phường Vĩnh Nguyên trình báo. Nhận được tin báo của người bị hại, Công an phường Vĩnh Nguyên đã cử một tổ công tác đến tiệm massage ở đường Hoàng Diệu để điều tra.Tại đây, tổ công tác đã xác minh được, cùng thời điểm trên vẫn tại tiệm massage số 91/11 đường Hoàng Diệu có ông Bùi Văn Dũng (sinh năm 1963), là khách du lịch và lưu trú tại khách sạn Hải Yến (TP. Nha Trang) trong khi massage cũng bị mất 5 triệu đồng. Công an phường Vĩnh Nguyên mời chủ tiệm massage là Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1981, trú thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh), 2 nhân viên massage là Nguyễn Thị Hoài Thanh (sinh năm 1996, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) và Phạm Cẩm Nhung (sinh năm 1988, trú tỉnh Kiên Giang) cùng anh Lidong Seok và ông Dũng về trụ sở để làm việc.Qua đấu tranh, chủ tiệm massage Nguyễn Thị Kim Liên khai nhận: lợi dụng các nhân viên massage cho khách, Liên đã trực tiếp trộm cắp tiền của các quý ông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã khởi tố Liên về hành vi “Trộm cắp tài sản”…Đã có không ít các vụ án hình sự liên quan đến các dịch vụ massage thư giãn, thế nhưng nhiều quý ông, đặc biệt là khách du lịch bao gồm cả người nước ngoài vẫn bị sập bẫy chỉ vì ham của lạ. Theo cơ quan Công an, nhiều người trong số họ vì lý do tế nhị nên khi bị mất của chỉ biết “ngậm bồ hòn”.Theo Quang Khoa ( ANTĐ)