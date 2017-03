Ham “của lạ”, quý ông sập bẫy “nữ quái”

Quý ông sập bẫy

Một buổi chiều cuối tháng 10, đang dạo mát trên lề đường, bất chợ ông Nguyễn Vân U (51 tuổi, ngụ đường Lý Tế Xiên, phường Linh Đông, Thủ Đức, TPHCM) được 2 phụ nữ khoảng 40 tuổi tiếp cận trò chuyện làm quen. Sau vài câu chuyện xã giao, hai người này ngỏ ý rủ ông U đi nhậu tại một quán ốc gần đó. Cuộc trò chuyện giữa 3 người càng trở nên thân mật hơn khi họ không ngần ngại kể về sự long đong trong đường tình duyên của mình. Một phụ nữ ngỏ ý muốn được “vui vẻ” với ông U dù chỉ là qua đường.

Băng nhóm chuyên gây mê cướp tài sản bị công an triệt phá trước đó

Xiêu lòng trước những lời đường mật, ông U đã cùng 2 người phụ nữ này về nhà để tiếp tục nhậu và đồng ý cho 2 người này ở lại trong nhà. Tại đây, một người phụ nữ xin phép đi nghỉ trước để ông U và người còn lại “tâm sự”. Chưa kịp “mây mưa” thì ông U thấy đầu óc choáng váng rồi thiếp đi. Sáng hôm sau ông này được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức. Khi được chữa trị qua cơn nguy kịch và đưa về nhà, ông U mới phát hiện nhiều tài sản, cùng chiếc xe tay ga đắt tiền của mình bị lấy mất.

Biết gặp phải “nữ quái”, ông U đành “muối mặt” đến cơ quan công an quận Thủ Đức trính báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội trọng án (Đội 9, PC 45, Công an TPHCM) cũng được huy động vào cuộc điều tra về vụ án này. Theo nhận định của cơ quan Công an thì ngoài vụ đầu độc để cướp tài sản, hai “phù thủy” nói trên có thể là thủ phạm gây ra một vụ tương tự trên địa bàn quận Thủ Đức cách đây không lâu.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như của ông U là trường hợp của ông Trịnh Thành S. (48 tuổi, ngụ quận 12). Ông S. kể, trong một lần tình cờ đi nhậu tại khu vực nhà lầu (nằm gần bến xe An Sương) thì xuất hiện một phụ nữ (khoảng 35 tuổi) ngồi một mình ngay bàn bên cạnh.

Sau vài cái nhìn đầy thiện chí, ông S. đã được mời sang ngồi chung. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi hai bên đã quyết định vào nhà nghỉ H.T nằm cách đó khoảng 300m để “tâm sự”. Trong lúc ông S. vào trong tắm thì người phụ nữ ở ngoài gom sạch tài sản (tổng trị giá khoảng 18 triệu đồng) tẩu thoát. Biết gặp phải “hoa độc” và vì xấu hổ mà ông S. đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

“Nữ quái” gây mê sa lưới

Nhóm "phù thủy gây mê" do Phạm Thị Trung cầm đầu đã gây ra các vụ đầu độc dẫn đến hậu quả chết người

Chuyện “nữ quái” gây mê lột sạch tài sản của những người “ham của lạ” có lẽ không còn xa lạ. Trước đó, cơ quan công an đã thụ lý nhiều vụ gây mê cướp tài sản đình đám. Mà vụ gần đây nhất liên quan đến tính mạng con người phải kể đến vụ “phù thủy” gây mê Phạm Thị Trung (39 tuổi, ngụ Tây Ninh, thường tự giới thiệu là Nguyễn Thị Dung).

Trong tất cả các vụ đầu độc cướp tài sản mà “phù thủy” Trung gây ra đều có sự giúp sức của đối tượng Nguyễn Thị Gái (41 tuổi, cùng ngụ Củ Chi). Hai “nữ quái” đã phối hợp với nhau dùng “mỹ nhân kế” để lừa ông Nguyễn Văn P. (ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) vào nhà nghỉ.

Khi vào đến nơi, Trung lấy thuốc mê chuẩn bị sẵn đổ vào ly nước rồi đưa cho ông P. uống. Chỉ vài giây sau khi uống nước, ông P. đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, “nữ quái” này cùng đồng bọn lấy hết tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát. May mắn ông P. được nhân viên nhà nghỉ phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát hiểm.

Rất nhiều nạn nhân khác đã rơi vào “bẫy” của Trung; thậm chí đã có người thiệt mạng. Tuy thời gian gần đây chưa ghi nhận thêm trường hợp nào bị “phù thủy” đánh thuốc mê cướp tài sản nhưng các vụ mất tài sản vì ham “của lạ” vẫn thường xuyên xảy ra.

Một cán cạn bộ phụ trách điều tra các vụ án đầu độc cướp tài sản thì việc các quý ông ham “của lạ” rơi vào “bẫy” và bị các “phù thủy” đánh thuốc mê cướp tài sản xảy ra. Nhiều trường hợp, sau khi bị rơi vào “tròng” của các “nữ quái” bị mất hết tài sản nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Đặc biệt, vị cán bộ này khẳng định thêm, khi phát hiện những người ham “của lạ” có hành vi mua bán dâm thì không chỉ xử lý gái mại dâm mà ngay cả những người có hành vi mua dâm cũng bị phạt hành chính, gửi thông báo về cho địa phương. Đối với khách mua dâm là công nhân viên chức thì gửi giấy về cơ quan, công ty họ đang làm việc.

Theo Trung Kiên (Dân trí)