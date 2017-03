Ham "đi tàu nhanh" siêu rẻ, tài xế sập bẫy tình

Sau khi được “lên tiên” với “giá rẻ như cho”, các tài xế đành ngậm đắng nuốt cay vì quần áo đã bị các đối tượng trong nhóm của gái bán dâm lấy đi cùng ví, tiền, điện thoại...

Khoảng 3h30p ngày 4/10, ông Đ.C (trú Bình Định), điều khiển xe tải BKS 77K... lưu thông trên đường tránh Huế theo hướng Bắc - Nam khi qua địa phận giáp ranh P. Thủy Châu và P. Phú Bài (TX Hương Thủy, TT-Huế) thì thấy một phụ nữ trạc tuổi 45 vẫy xe lại.

Ông C. xuống xe thì biết đây là gái bán dâm và đồng ý mua bán dâm với giá 100 ngàn đồng. Sau đó, người phụ nữ này kéo ông C. vào một bụi cây ven đường để hành sự. Trong khi ông C. “lên tiên”, người phụ nữ này lấy quần của ông vứt ra phía sau cho 2 thanh niên lấy rồi lên xe phóng chạy.

Ông C. nghi ngờ đây chính là màn kịch của nữ bán dâm nên giữ lại, yêu cầu trả quần. Tuy nhiên, người phụ nữ này một mực kêu oan, sau đó gọi điện cho một người đàn ông đến, giới thiệu là chồng và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lúc này, người đàn ông này bảo sẽ đi lấy lại quần, ví giúp ông C. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông này đưa ví lại cho ông C. và yêu cầu để cho vợ ông ta đi.

Tuy nhiên, ông C. kiểm tra tài sản thì phát hiện 5,2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đã không còn. Sau một hồi cãi vã, người đàn ông này bảo với ông C. sẽ chở người vợ đi tìm gặp những đối tượng lấy trộm quần để đưa lại tài sản cho ông C. một ít tiền, nhưng sau đó không quay lại. Ông C. ấm ức đến trình báo cơ quan CAP Phú Bài vào lúc 4h30p cùng ngày.



Tiếp nhận thông tin và xác minh địa điểm gây án, lực lượng CSHS CATX Hương Thủy rà soát lại và khẳng định, thủ đoạn này đã từng xảy ra ở đoạn đường này và có nhiều tài xế đã sập bẫy. Cụ thể, cách đây khoảng 2 tháng, một tài xế xe mang BKS đăng ký tại tỉnh Bình Định cũng đến CATX Hương Thủy trình báo việc bị mất quần cùng 16 triệu đồng, ĐTDĐ sau khi “lên tiên giá rẻ”.

Tương tự, cách đó không lâu, một tài xế ở TP Đà Nẵng cũng đến cơ quan CATX Hương Thủy trình báo về việc bị các đối tượng lừa lấy 9 triệu đồng, 2 ĐTDĐ...

Từ việc xác lập đấu tranh hiềm nghi, Ban Chỉ huy CATX Hương Thủy đã quyết định đẩy lên Chuyên án 1012L và quyết tâm đấu tranh truy bắt các đối tượng. Qua lời khai, miêu tả của người bị nạn, gái bán dâm này khá lớn tuổi, to béo và nói giọng Hà Tĩnh.

Người đàn ông xưng là chồng của người phụ nữ này nói giọng Bắc... Lực lượng CA đặt ra giả thiết, các đối tượng gây án có thể là người ngoại tỉnh? Qua rà soát danh sách đăng ký tạm trú, tạm vắng thì phát hiện có Nguyễn Thị Bình (1969, trú Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đăng ký tạm trú tại P. Phú Bài.

Tiếp tục xác minh, được biết Bình là đối tượng có “thâm niên” trong việc bán dâm khi còn ở địa phương. Ngay rạng sáng 4/10, Bình được mời về cơ quan CA làm việc. “Chộ” ông C. tại cơ quan CA và trước những chứng cứ rõ ràng, Bình khai nhận đã vẫy xe của ông C. và là “đạo diễn” của vụ lừa đảo này.

Người đàn ông mà Bình xưng là chồng, chính là Nguyễn Đức Ngủ (1974, trú Chí Tiên, Khoái Châu, Hưng Yên). 2 đối tượng lấy trộm quần của ông C. là anh em ruột Nguyễn Minh Thái (1994) và Nguyễn Ngọc Anh (1984, trú Bố Trạch, Quảng Bình).



Bình khai nhận, từ khi dạt vào Huế (tháng 4/2012), đã thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn như trên và kiếm được khá nhiều tiền. Sau đó, Bình gọi điện cho 2 “đệ tử” là Thái và Anh vào Huế để cùng Bình, Ngủ thực hiện hành vi lừa đảo những lái xe qua tuyến đường tránh Huế. Đấu tranh mở rộng, Bình khai nhận trong nhóm lừa đảo này còn có 3 đối tượng khác mà cơ quan CA đang tiếp tục làm rõ.

Thượng tá Trương Thế Vũ – Phó trưởng CATX Hương Thủy cho biết, hiện cơ quan CA đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Đức Ngủ, Nguyễn Minh Thái và Nguyễn Ngọc Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khẩn trương đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.

(Theo Công an Đà Nẵng)