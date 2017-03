Hãm hiếp con gái của bạn thân nhiều lần

Vào sáng 23/5, Tiến (là bạn thân của anh D. T. L - bố của cháu D.T.T.H. học sinh lớp 9, trú TP. Huế) đến rủ anh L. đi làm. Tiến phát hiện cháu H. đang nằm trên gác lửng nên suy nghĩ sẽ không đi làm mà ở nhà để có ý đồ xấu với cháu.



Sau khi chờ anh L. ăn sáng xong và gọi mình đi làm thì Tiến nói: “Tự nhiên, trong người em thấy mệt. Thôi, anh cứ đi làm một mình đi”. Thấy vậy, anh L. bèn đi làm trên chiếc xe đạp ở cách nhà mình khoảng 7km.



Đi một lúc hơn 1km, thấy trong người bất an và nóng ruột, anh L. bèn đạp xe tức tốc về nhà. Anh vẫn thấy đôi dép của Tiến ngoài sân nhưng vào trong nhà thì không thấy bạn đâu, bèn chạy lên gác xép thì thấy Tiến đang có hành vi bỉ ổi với con gái mình.



Vì muốn giữ cho con nên vợ chồng anh L. không báo cho công an. Tuy nhiên ngược lại, Tiến lại đi thông báo cho nhiều người biết chuyện mình với con anh L.



Uất ức trước cách hành xử của người bạn mà lâu nay gia đình coi như ruột thịt, anh L. và vợ đã làm đơn trình công an tố cáo tên Tiến vào ngày 26/5.



Theo khai nhận của cháu H. tại cơ quan công an, tên Tiến đã làm chuyện người lớn với cháu 3 lần (kể cả lần cha H. về phát hiện ngày 23/5). Lần đầu tiên tên Tiến giở trò đồi bại với H. là lúc em đang ngủ cách đó khoảng 2 tuần trước. Mặc dù H. đã kháng cự nhưng đối tượng đã rút một cây dao thủ sẵn trong người đe dọa.



Lần thứ 2 khoảng 10 ngày sau đó, sau khi quan hệ với cháu H. tên Tiến đã nhét vào miệng H. một viên thuốc. Tuy nhiên, H. đã nhổ ra. Nhưng tên Tiến lại lượm viên thuốc đó tiếp tục nhét vào miệng H.trôi xuống bụng. H. cũng không biết viên thuốc đó là thuốc gì.



Hiện cơ quan công an TP Huế đang làm rõ vụ việc trên.



Theo Đại Dương (Dân trí)