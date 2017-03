Hám lợi, nhiều người mất tiền khi giao dịch ảo

Ngày 6-10, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đang thụ lý xác minh đơn của một số người dân tố cáo bị lừa mất tiền qua mạng Internet.

Theo đơn trình báo của bà Trần Thị Minh Châu (ngụ TP Nha Trang), cuối tháng 9-2016 bà Châu và nhiều người khác được bà Dung giới thiệu làm quen với bà Dương Thị Hảo (TP.HCM). Trong các cuộc gặp gỡ, bà Hảo giới thiệu, hướng dẫn cách chơi của sàn giao dịch tài chính trên trang mạng M79online (M79).

Bà Hảo nói mỗi người chỉ cần lập một tài khoản trên trang M79 rồi chuyển 7,9 triệu đồng từ tài khoản của mình ở ngân hàng vào đây. Sau bảy ngày sẽ rút được 10,2 triệu đồng.

Do không biết sử dụng Internet, nhiều người nhờ bà Dung lập tài khoản trên trang mạng M79 rồi chuyển tiền vào. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền thì tài khoản của bà Châu và những người khác vừa lập trên trang M79 bị khóa lại, báo không truy cập được.

Khi bà Châu thắc mắc hỏi lại thì bà Hảo cho rằng hệ thống đang nâng cấp nên bị trục trặc. Sau đó, bà Hảo đề nghị mỗi người chuyển thêm 7,9 triệu đồng để rút lấy lãi 4 triệu đồng. Tuy nhiên, những người tham gia giao dịch ảo trên không chấp nhận và yêu cầu bà Hảo trả lại tiền mà họ đã chuyển vào tài khoản trên trang M79.

Cho rằng mình bị lừa, một số người đã báo cơ quan công an. Sau khi làm việc với bà Hảo cùng một số người liên quan, Công an phường Tân Lập đã chuyển vụ việc lên Công an TP Nha Trang để xử lý. Hiện nay, những người tham gia giao dịch ở Nha Trang không còn liên lạc được với bà Hảo.

Theo Công an TP Nha Trang, hiện cơ quan này đã xác định chín người bị mất tiền sau khi chuyển khoản vào trang M79. Trong đó, người nhiều nhất hơn 47 triệu đồng, người ít nhất 7,9 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu bà Hảo cho rằng mình cũng là người tham gia giao dịch trên sàn tiền ảo trên rồi giới thiệu cho những người khác. Một cán bộ Công an TP Nha Trang cho biết thêm bước đầu cơ quan chức năng xác định trang mạng M79 đặt máy chủ tại Singapore nhưng chưa rõ của tổ chức, cá nhân nào.

“Các nạn nhân đều tự mình nộp tiền vào trang mạng đó nên chưa có cơ sở xử lý bà Hảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sàn giao dịch ảo là hình thức chơi hụi trên Internet nhắm vào tâm lý hám lợi của những người kém hiểu biết. Do đó, tốt nhất là không nên tham gia vào những trang giao dịch ảo, tránh nguy cơ bị lừa mất tiền” - vị cán bộ công an nói.