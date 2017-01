Hàn gắn không được, sát hại vợ cũ rồi trốn về quê tự tử

Ngày 10-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ án mạng chồng giết vợ rồi tự tử xảy ra ở một dãy trọ trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An (Bình Dương).

Theo cơ quan điều tra, ngày 8-1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) nhận được tin báo tại phòng trọ trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Mai (45 tuổi).

Qua xác minh được biết, phòng trọ trên do Vũ Văn Tuyến (46 tuổi, quê Đắk Lắk) thuê ở được khoảng nửa tháng nay. Được biết, Tuyến và Mai từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây, Tuyến đến gặp chị Mai và mong muốn được nối lại tình cảm nhưng không được vợ cũ đồng ý nên Tuyến hăm doạ nếu không quay lại sẽ giết.

Trước khi ra tay sát hại vợ cũ, Tuyến đưa chị Mai đến phòng trọ của mình để cùng đi lên TP.HCM lấy tiền. Tuy nhiên hàng xóm phát hiện chị Mai chết trong phòng trọ của Tuyến. Sau đó công an mở rộng điều tra xác minh nghi can Tuyến đã về tại tỉnh Đắk Lắk rồi uống thuốc trừ sâu tử vong.

Qua điều tra, công an bức đầu xác định Tuyến chính là hung thủ gây ra cái chết của người vợ cũ.