Hận tình, kiều nữ lừa đàn ông vào nhà nghỉ rồi cướp

Nó thuộc loại xấu gái, thế nên lần đầu gặp mặt sau vài lần chat trên mạng, anh Trần Văn Cam chỉ đứng giữa đường nói dăm ba câu rồi cáo bận chuồn thẳng.

Nhưng đến lần thứ ba, chẳng hiểu sao anh này lại chủ động gọi cho nó trước và tự nguyện chui đầu vào bẫy. Qua đêm tại nhà nghỉ cùng với đứa con gái mới quen, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh Cam thấy trơ trọi còn lại mình giữa phòng, chìa khoá xe máy, ví tiền, điện thoại đã biến mất cùng đứa con gái đêm qua. Chạy xuống lễ tân thì được biết, đứa con gái ấy đã lấy xe của anh đi từ đêm.

Đi đêm gặp... mèo hoang

Tại cơ quan Công an, anh Trần Văn Cam (SN 1987, quê ở Nam Định) ngượng ngùng kể lại, cách đây không lâu, anh lên mạng và làm quen với một cô gái tên là Linh, quê ở Hòa Bình. Cũng tính đường chơi bời vui vẻ nên khi Linh cho số điện thoại và hẹn gặp nhau, Cam đã lao đến với tất cả sự hăm hở của một thằng con trai trong vai sói ngỡ tưởng mình đã vớ được con thỏ non. Nhưng khi gặp mặt, không ngờ thỏ non nhìn không vào mắt, Cam chuồn thẳng. Tất nhiên là sau đó, hai đứa vẫn trò chuyện qua lại trên mạng và lần thứ hai, vào chiều 12-9, Cam lại được Linh gọi điện rủ đi uống nước. Nhưng cũng như lần trước, nhan sắc của Linh không làm cho Cam rung động nên anh này khéo léo từ chối vì bận công việc. Đến 1 giờ sáng 13-9, không hiểu nghĩ thế nào, Cam lại chủ động gọi điện cho Linh và sau đó, hai người đã đến một nhà nghỉ để qua đêm.

Cũng theo lời khai của anh Trần Văn Cam thì anh và cô gái đó chưa kịp quan hệ tình cảm thì anh ta đã bị cơn buồn ngủ tới hỏi thăm nên ngủ luôn một mạch, trước khi nằm thẳng cẳng không vẫy tai, Cam được cô gái cho uống cốc nước và anh ta đoán có pha thuốc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cam không thấy chìa khóa xe máy và ví tiền, điện thoại của mình đâu, dù anh này đã rất cảnh giác giấu chìa khoá xe máy vào... gấu quần bò, và cô bạn đêm qua cũng biến mất.

Biết đã gặp phải kẻ cướp, chẳng còn cách nào khác, anh Cam đành đến cơ quan Công an trình báo. Thực ra, trong vụ việc này, phải dùng đúng từ là "kẻ cắp gặp bà già", vì khi lên mạng, cả hai đều dùng tên khác để liên lạc, mục đích của đứa con gái thì đã rõ, nhưng có lẽ, mục đích của Cam khi kết bạn với đứa con gái qua mạng cũng chẳng trong sáng gì hơn. Cam lấy tên là Tuấn, nhà ở Cầu Giấy, dù quê anh này ở tận Nam Định...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt giữ được đối tượng tên Linh, kẻ đã lừa anh Cam vào nhà nghỉ và cướp đi chiếc xe máy vào ngày 6-11. Tại cơ quan Công an, Linh khai tên là Trần Thị Nhung (SN 1991, quê ở Nam Định). Nhung cho biết, đồng phạm với cô ta còn có Nguyễn Văn Hòa, là người yêu của Nhung, nhưng đánh hơi thấy việc người yêu bị bắt giữ, Hòa đã cao chạy xa bay. Việc truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Hòa đang được gấp rút tiến hành.

Chán đời nên sống gấp

Nhung là con út trong gia đình có 4 anh em, gia cảnh khó khăn nên học hết lớp 9, cô ta bỏ học và theo bố cùng một người chị dâu lên Hà Nội mưu sinh. Ba bố con Nhung thuê nhà ở gần bãi rác dưới chân cầu Long Biên, nơi có nhiều người ngoại tỉnh cùng cảnh phận. Hằng đêm, bố con Nhung ra chợ Long Biên để đẩy xe rau thuê, mỗi tháng, làm việc cật lực vất vả, cả hai bố con mới được khoảng 3 triệu đồng. Trừ đi tiền thuê nhà, tiền ăn uống, điện nước, tằn tiện lắm mới đủ sống. Tháng nào may mắn thì kiếm được 4 triệu đồng.

Nhung có 4 anh em nhưng mỗi người tản một nơi kiếm sống. Người chị dâu ở cùng bố con Nhung thì làm nghề đồng nát, một người anh của Nhung lại vào tận Đắk Lắk làm thuê, thành ra ở Nam Định chỉ còn mẹ của cô ta đang ở nhà chăm sóc bà nội. Cuộc sống vốn đã khó khăn thì Nhung lại bị nang nước xoắn, phải vào bệnh viện mổ, cắt đi một bên buồng trứng vào đầu năm nay khiến cô ta không thể giúp bố làm được việc đẩy xe kéo thuê như trước đây nữa. Một là sức khỏe của Nhung quá yếu, hai là nếu cố gắng làm, vết mổ sẽ bục ra nên cô ta đành tạm nghỉ công việc nặng nhọc đó.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, bất cứ người nào phạm tội, đặc biệt là những cô gái trẻ, hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt. Trần Thị Nhung là một ví dụ. Có nhiều nguyên nhân khiến Nhung phạm tội, mà một trong những nguyên nhân ấy là vì Nhung quá chán đời khi biết mình bị kẻ luôn miệng thề thốt yêu đương lợi dụng tình cảm chân thành của cô ta để kiếm tiền trả nợ. Năm nay 21 tuổi, Nhung đã từng trải qua một mối tình tương đối đau khố, thậm chí khốn nạn mà mãi sau này cô ta mới nhận ra.

Nhung yêu một thằng con trai cùng quê Nam Định, sau khi mổ u nang. Hai đứa đưa nhau lên Sơn Tây thuê nhà ở cùng một người bạn trai nữa. Thỉnh thoảng, Nhung đi phụ giúp việc bán trà đá cho một chị bạn, còn công việc chính của cô ta là ở nhà nấu nướng, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Người yêu của Nhung trước đây có nghề bốc vác vật liệu thuê ở Hà Nội, nhưng từ khi hai đứa về Sơn Tây thì anh này cũng chẳng làm gì. Thế nhưng, anh ta lại là một tay đam mê cờ bạc, lô đề nên nợ nần chồng chất. Dù biết người yêu mình không có nghề nghiệp, gia cảnh cũng không lấy gì làm khá giả nhưng anh ta vẫn tìm mọi cách để Nhung phải về nhà "quay" tiền bố mẹ để trang trải nợ nần cho anh ta, thậm chí tiền ăn uống hàng ngày Nhung cũng phải tự xoay xở. "Có lần, em còn phải cắm xe máy của nhà em để lấy tiền đưa cho anh ta 6 triệu đồng. Sau này, em thấy mình bị anh ta lợi dụng nhiều quá nên chán đời, bỏ về Hà Nội" - Nhung kể và nước mắt cô ứa ra. Mái tóc nham nhở vàng khè lại xoã xuống che đi đôi mắt u buồn mọng nước.

Không "làm" lấy đâu ra tiền tiêu

Về Hà Nội, Nhung lang thang vào hàng Internet, lên mang chát chít cho đỡ chán và cũng không dám về nhà vì sợ bố mắng về chuyện đặt xe máy và lấy tiền mang cho gã người yêu sống cùng ở Sơn Tây. Nhung lấy tên là Linh với nick name "girl cô đơn" để tán gẫu với đám bạn ảo trên mạng. Khoảng tháng 6-2012, Nhung làm quen với Nguyễn Văn Long, nhà ở Chương Mỹ (sau này trở thành người yêu của Nhung) với nick name "boy cần tiền". Chát chít khoảng vài ngày thì hai đứa bắt đầu hò hẹn và chỉ sau vài lần gặp gỡ, Nhung đã nhận lời yêu Long.

"Ban đầu, khi bọn em chưa đi "làm" (cô ta thường dùng từ "làm" để nói về công việc lừa những gã trai trẻ vào nhà nghỉ rồi cướp của mình), Long thường vay mượn tiền bạn bè, thậm chí cắm cả xe máy để nuôi em, anh ấy đối xử với em rất tốt nên em nghĩ mình mang ơn anh ấy. Em là con người sống nặng về tình cảm nên cảm thấy như mắc nợ Long. Đến khi anh ấy nói em lên mạng rồi kiếm người rủ đi nhà nghỉ cướp xe máy, em sợ lắm nhưng cũng đồng ý vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh ấy bảo, nếu bị Công an bắt thì để anh nhận hết tội cho, còn nếu không "làm" thì không có tiền tiêu" - Nhung giãi bày.

Và cái cách mà Long bày cho cô ta là dùng nick ảo, lên mạng câu nhử con mồi, xem có ai hám của lạ thì rủ đi vào nhà nghỉ rồi lấy xe máy. Nếu đi uống nước thì cho thuốc ngủ vào cốc nước, tầm nửa tiếng sau người ta ngủ say thì lấy tài sản. Trước anh Cam, Nhung đã từng lừa một người đàn ông cũng quen qua mạng rồi rủ đi nhà nghỉ. Hôm đó, do người này đòi quan hệ với Nhung ngay sau khi đóng cửa phòng, thấy kế hoạch bị bể nên Nhung mở cửa trốn mất. "Em cho thuốc ngủ vào lon bò húc nhưng anh ta uống ít thôi nên thuốc không có tác dụng, với lại anh ta đòi quan hệ nên em khiếp quá chạy luôn" - Nhung kể. "Thuốc ngủ em mua ở đâu?" - tôi hỏi. "Thuốc ngủ thì Long đưa cho em, anh ấy nói là mua 5 nghìn một vỉ, anh ấy nghiền ra thành bột rồi gói vào tờ giấy, bảo em giấu trong túi quần rồi hòa vào nước cho người ta uống. Long dặn em mang vào trong nhà tắm pha trước".

Cả hai lần Nhung đưa con mồi vào nhà nghỉ, Long đều thuê phòng ở một nhà nghỉ gần đó để dễ bề chở người yêu chạy trốn. Khoảng 3 giờ sáng 13-9, khi Nhung nhắn tin đã lấy được xe máy, Long liền trả phòng và đến ngay trước cửa nhà nghỉ nơi Nhung đang ở để đón cô ta. "Lấy được xe rồi, em như người hụt hơi vì sợ, em chỉ dắt được xe chứ không sao đi được. Long chở em đi về Chương Mỹ. Bọn em bán xe được 20 triệu, Long lấy 5,5 triệu đồng "nhổ" con Wave Alpha đã cắm cho nhà nghỉ trước đó vì bọn em thuê nhiều ngày rồi" - Nhung nói.

Điều sau cùng Nhung khẩn cầu chúng tôi là đừng đưa tên thật và ảnh của cô ta lên mặt báo. Yêu cầu ấy của Nhung, chúng tôi hứa với cô ta là sẽ tôn trọng, chúng tôi sẽ đổi tên và làm nhòe mặt. Dù sao, Nhung cũng đã biết ân hận và cảm thấy xấu hổ với những gì mình đã làm. Thiết nghĩ, câu chuyện lầm lỗi của cô ta rất đáng được chia sẻ, nó là lời khuyến cáo tới những gã đàn ông, đặc biệt là những gã trai mới lớn ham của lạ, cần thận trọng với tình một đêm nếu như không muốn một ngày nào đó mình trở thành nạn nhân của một ả mèo hoang.

(Tên các nhân vật đã thay đổi)

(Theo Cảnh sát toàn cầu)