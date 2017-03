Hàng chục cảnh sát cứu cô gái tự tử trong đêm mưa

Khoảng 19h ngày 26/8, nhiều người dân đi qua khu vực cầu Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) phát hiện cô gái mặc áo mưa, ngồi khóc giữa ống nước bắc qua sông Tô Lịch, trên tay cầm lăm lăm con dao đòi tự tử.

Nhiều người dân đứng theo dõi từ đầu đến cuối sự việc.

Một số người đi đường đã dừng xe khuyên can cô gái không nên hành động dại dột đồng thời cấp báo lên CSGT làm nhiệm vụ gần đó.

Nhận được tin báo từ quần chúng, Đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) đã huy động lực lượng đến hiện trường giải cứu cô gái. Ngay sau đó, lực lượng PCCC, Cảnh sát 113, công an khu vực cũng đã có mặt cùng phối hợp để giải cứu cô gái.

Theo trung tá Chu Văn Sỹ - Đội phó Đội CSGT số 3, cô gái hoảng loạn không nói chuyên với ai, trên tay lăm lăm cầm con dao và luôn trong tư thế muốn nhảy xuống để tự tử.

Sau 40 phút khuyên can, cô gái vẫn không chịu, lực lượng chức năng đã sử dụng thang để tiếp cận ống nước đưa cô gái vào bờ an toàn trước sự vùng vẫy kêu la của cô gái này.

Ngay sau khi đưa lên bờ an toàn, cô gái được đưa về trụ sở công an phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). Tại trụ sở công an phường, cô gái vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn và liên tục đòi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, do bị sốc khi vừa chia tay với người yêu, cô gái buồn bã nên đã ra sông Tô Lịch để tự tử.

Theo Tri Thức