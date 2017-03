Hàng chục cảnh sát mặc áo chống đạn chốt tại BV Xanh Pôn

Hiện trường nơi Hòa "tầu" bị sát hại

Đêm 11/11/2010, phóng viên có mặt tại cổng bệnh viện Xanh Pôn khi tại đây đang có hơn 20 cán bộ cảnh sát (CBCS) công an mặc quân phục, cùng các ô tô đặc chủng được tổ chức thành hàng rào kiểm soát an ninh kín cổng ra vào bệnh viện tại đường Trần Phú. Nhiều CBCS đang khoác trên người áo chống đạn. Sự việc gây thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân có mặt tại đây.

Thông tin cho biết, sự việc liên quan đến vụ một giang hồ cộm cán bị hạ sát tại đường Láng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 11/11/2010, tại ngõ 302 Đường Láng, quận Đống Đa đã xảy ra vụ thanh toán kinh hoàng giữa hai đối tượng do Chu Văn Hòa (tức Hòa “tầu”) cầm đầu và một nhóm khác (chưa rõ danh tính). Hậu quả Hòa “tầu” đã tử vong vì nhiều nhát đâm chí mạng, ít nhất 3 người khác bị thương và một đối tượng bị bắt cùng khẩu súng quân dụng K59.

Nguyên nhân vụ việc là từ một mâu thuẫn trước đó, nhóm của Hòa “tầu” đã có va chạm và dẫn đến đụng độ với một nhóm giang hồ. Đến tối 11/11/2010, Hòa “tầu” đã triệu tập hàng chục đàn em đến khu vực nhà mình ở ngõ 302 Đường Láng để phục kích chờ đối thủ.



Hiện trường nơi Hòa "tầu" cùng các chiến hữu phục kích đối thủ

Khi nhóm đối thủ vừa có mặt đã bị lực lượng của Hòa bủa vây, thả sức đâm chém khiến nhiều đối tượng bị thương. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an quận Đống Đa đã có mặt tại ngõ 302 Đường Láng thì bất ngờ phát hiện Hòa “tầu” nằm bất tỉnh trên vũng máu với nhiều vết đâm chém trên cơ thể.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định trong khi đàn em của Hòa “tầu” mải mê truy kích nhóm đối thủ thì một tốp đối tượng khác đi trên một xe mang nhãn hiệu BMW ập đến.





Lúc này, chỉ còn một mình Hòa “tầu” ở lại chịu trận đòn thù. Hòa vừa chạy, vừa rút súng trong người để nhả đạn. Thoáng thấy bóng dáng “chó lửa”, nhóm đối tượng trên vội vã lên xe tháo chạy, Hòa cũng gục xuống giữa bãi máu vì vết thương quá nặng.

Hòa được lực lượng công an cùng người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh- Pôn trong tình trạng mất máu cấp do bị chém rách lá lách cùng hai nhát đâm thấu ngực. Không lâu sau đó, Hòa tử vong.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo CATP Hà Nội đã huy động hàng trăm CBCS thuộc nhiều lực lượng nghiệp vụ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45); Công an quận Đống Đa, Ba Đình, CSCĐ… tới hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đồng thời phong tỏa, chốt chặn bệnh viện Xanh-Pôn. Đại tá Nguyễn Đức Chung- Phó GĐ Công an Hà Nội đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác điều tra.

Một nguồn tin cho biết, Hòa được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn được vài phút thì tại đây xuất hiện hàng trăm đối tượng mặc thường phục, bu kín cổng bệnh viện. Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong người một đối tượng có một khẩu súng K59. Các đối tượng khác đã được giải tán sau khi một Cam – nhông chở lực lượng phản ứng nhanh được trang bị vũ khí xuất hiện.

Đến khoảng 0 giờ ngày 11/11/2010, lực lượng chốt chặn tại cổng bệnh viện Xanh- Pôn rút đi sau khi công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất. Ngay trong đêm qua, một cuộc họp án khẩn được tổ chức tại Công an quận Đống Đa, do lãnh đạo Công an TP Hà Nội chủ trì.

Theo P.H (VTC News)