Hàng chục cảnh sát vây bắt nhóm đòi nợ thuê

Ngày 23/1, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hường (38 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Dương Văn Nhơn, Mai Hữu Toàn, Quách Hoàng Vũ, Vũ Ngọc Diệp, Trần Thị Anh Đào (cùng ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi bắt giữ người trái luật.







3 tên trong nhóm của Nhơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều



Theo Nguyệt Triều - Xuân Thùy (VNE)



Theo cơ quan điều tra, ông Trần Công Tạo (thị xã Thuận An, Bình Dương) mượn của Đào 80 triệu đồng với lãi suất 15% một tháng. Khi không còn khả năng trả lãi, ông Tạo trốn sang huyện Dầu Tiếng nên Đào nhờ Nhơn "truy lùng".Chiều 22/1, Nhơn cùng đồng bọn sang Dầu Tiếng tìm gặp con nợ rồi khống chế, đưa vào nghĩa trang Lái Thiêu B. Bọn chúng bắt nạn nhân thế chấp xe máy với giá 20 triệu đồng và yêu cầu ông Tạo gọi điện cho người thân mang 200 triệu đồng đến chuộc mạng.Một lúc sau con trai và chị gái nạn nhân vào nghĩa trang để giải quyết cũng bị nhóm Nhơn khống chế bắt giữ. Để lấy được nợ, chúng điện thoại đe dọa, yêu cầu vợ ông Tạo kiếm tiền trả gấp nên bà Dung báo công an.Ngay trong đêm, trung tá Võ Văn Hồng (Phó công an thị xã Thuận An) chỉ huy lực lượng gồm hàng chục cảnh sát tiếp cận nghĩa trang, vây bắt nhóm giang hồ, giải cứu các con tin.