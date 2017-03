Hàng chục con bạc sát phạt mùa Euro trong quán cà phê

Ngày 22-6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công hai tụ điểm cá độ bóng đá trên mạng được lập ra phục vụ các con bạc mùa Euro.







Nguyễn Xuân Hiển tổ chức cho hàng chục con bạc tham gia cá cược bóng đá mùa Euro (ảnh do công an cung cấp).

Theo đó, vào tối 15-6, Đội 5 Phòng PC45 phối hợp cùng Công an quận 5 ập vào một quán cà phê ở số 296 Trần Phú (phường 8, quận 5).

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 26 người đang tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet trận đội tuyển Nga gặp Slovakia.

Tụ điểm này do Nguyễn Xuân Hiển (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) tổ chức nhằm phục vụ cho các con bạc tham gia cá độ.

Để tránh bị phát hiện, Hiển thuê Nguyễn Hoàng Vương Ngân (32 tuổi, quê Bến Tre) và Đặng Nguyễn Hoàng Phúc (30 tuổi, ngụ quận 1) làm phục vụ và nhận tiền cá độ trước mỗi trận đấu. Hai người này được Hiển trả công 400.000-500.000 đồng/ngày. Cả nhóm hoạt động được khoảng hai tháng nay.





Hàng trăm triệu đồng cùng nhiều trang thiết bị phục vụ cá độ bóng đá bị công an thu giữ (ảnh do công an cung cấp).

Tại tụ điểm này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 150 triệu đồng, bốn tivi, một đầu thu kỹ thuật số, một iPad, hai laptop, 32 điện thoại…



Tiếp đó, tối 16-6, Đội 5 Phòng PC45 phối hợp với Công an quận 8 triệt xóa đường dây cá độ tại quán cà phê Tuyết Phi trên đường số 5 (phường 5, quận 8). Địa điểm này do Huỳnh Tấn Ngọc (45 tuổi) cùng vợ là Lê Thị Ngọc Tuyết (24 tuổi, ngụ quận 8) đứng ra tổ chức.

Hai vợ chồng Ngọc - Tuyết khai được một người tên Ly (chưa xác định được lai lịch) và Trần Thanh Đạt (31 tuổi, ngụ quận 8) đưa số tài khoản để phục vụ chuyển tiền qua mạng bong88… Cả nhóm hoạt động khoảng hai năm nay.

Hằng tuần, Đạt và Ly sẽ đến lấy tiền. Trung bình, mỗi ngày có hàng chục con bạc tham gia cá độ với số tiền hàng trăm triệu đồng. Vợ chồng Ngọc hưởng lợi trung bình khoảng 10 triệu đồng/ngày.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.