Hàng chục con bạc sát phạt nhau trong phòng ngủ ở TP Mỹ Tho

Ngày 6-7, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa ra quyết định khởi tố bị can 10 người đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền.



Hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt trong phòng ngủ thì bị bắt



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP.Mỹ Tho tiến hành kiểm tra nhà Nguyễn Thị Diệp xã Trung An TP.Mỹ Tho) và bắt quả tang 10 người đang đánh bài ăn thua bằng tiền trong phòng ngủ.

Tại hiện trường, công an thu giữ tổng cộng trên 200 triệu đồng, hàng chục bộ bài tây cùng nhiều vật dụng liên quan.