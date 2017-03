Hàng chục đơn thư tố cáo chủ hụi quỵt tiền tỷ

Công an xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết tính đến ngày 4/11, đã có khoảng 40 đơn của người dân tố cáo chủ hụi Nguyễn Thị Thùy Vân, ngụ xã An Sơn, quỵt tiền hụi viên.

Theo Công an xã An Sơn, hiện có ít nhất khoảng 100 hụi viên đòi bà Vân trả số tiền đóng hụi với tổng số tiền bị quỵt thống kê được khoảng 10 tỷ đồng. Người ít nhất là 15 triệu đồng, nhiều nhất là 800 triệu đồng. Được biết, bà Vân bắt đầu tổ chức chơi hụi từ năm 2003. Nhiều năm qua bà tỏ ra là một chủ hụi uy tín, sòng phẳng. Tuy nhiên, đến khoảng giữa tháng 10 vừa qua, đột ngột bà Vân ngưng hụi mà không hứa hẹn thời gian trả cho người chơi, kể cả những người đến kỳ hạn hốt hụi. Nhiều ngày qua, hàng chục hụi viên kéo đến bao vây nhà yêu cầu bà Vân trả tiền hụi, gây mất an ninh trật tự tại vùng quê An Sơn. Hiện Công an xã An Sơn cho biết, sau khi tổng hợp đơn sẽ bàn giao vụ việc cho công an thị xã Thuận An xử lý. Theo TTXVN/Vietnam+