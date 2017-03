Hàng chục người sập bẫy cô gái trẻ qua Zalo

Cuối năm 2015, hàng loạt nạn nhân trên địa bàn Đồng Tháp bị sập bẫy lừa một cô gái trẻ với tổng số tiền bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Các nạn nhân quen cô gái qua mạng Zalo và được cô này mời đi ăn uống, hát karaoke. Sau đó, cô ta mượn xe máy, điện thoại rồi đi mất. Có trường hợp cô ta chủ động rủ nạn nhân vào nhà trọ rồi chiếm đoạt tiền, điện thoại của họ…

Sau khi lập chuyên án, công an xác định Ly là thủ phạm những vụ lừa đảo trên và bắt nghi phạm khi Ly đang ở trong một khách sạn.

Bước đầu, Ly khai nhận thực hiện 23 vụ lừa đảo ở Đồng Tháp, An Giang, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long và TP.HCM… Công an đang mở rộng điều tra vụ án.