Hàng chục người truy sát từ nhà đến bệnh viện

Cơ qua công an khám nghiệm trường tại căn nhà số 124 đường Hoàn Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút chiều 12-10, trước nhà số 124 đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, xảy ra vụ ba học sinh đi trên một xe máy va chạm với một taxi đang đậu. Lúc này Nguyễn Sỹ Huân (37 tuổi) đang ngồi trước nhà mình ở số 124 đường Hoàng Hoa Thám, chứng kiến toàn bộ vụ việc. Thấy nhóm ba học sinh có ý định bỏ đi, không giải quyết với tài xế taxi nên Huân và bạn ra can thiệp. Lúc lời qua tiếng lại, Huân có tát tai một học sinh. Học sinh này đã gọi cho anh trai đến giải quyết.

Chưa đầy 10 phút sau, một thanh niên đến hiện trường. Bênh vực em trai, là người học sinh bị tát, người này cự cãi gay gắt với Huân. Lúc đó, Huân và nhóm bạn bỏ vào nhà. Người thanh niên và nhóm học sinh cũng bỏ đi.

Nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 20 phút sau, người thanh niên trên dẫn thêm gần 20 thanh niên khác đi trên nhiều xe máy cầm theo dao, mã tấu tự chế... ập đến căn nhà số 124 đường Hoàng Hoa Thám tìm Huân. Lúc này Huân đã ở trên lầu.

Trước nhà, anh ruột của Huân, là Nguyễn Sỹ Huy (41 tuổi) đang bán hàng. Dù nhìn anh Huy, người thanh niên thông báo với những người đi cùng là "không phải nó" nhưng những kẻ hung hãn này vẫn cầm hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, tay anh Huy... Bà Lê Thị Hà (65 tuổi, là mẹ của Huy và Huân) có mặt tại hiện trường truy hô, kêu cứu thì bị nhóm thanh niên dí hung khí dọa giết.

Nghe tiếng ồn ào, Huân đi từ trên lầu xuống. Thấy Huân, nhóm thanh niên cầm hung khí lao tới. Huân tháo chạy ra cửa sau, thông ra đường Lê Trực, nhưng bị một số thanh niên khác cầm hung khí chực sẵn tại đây. Huân bị chém một số nhát ở đầu. Tuy nhiên Huân giật được hung khí chống trả làm hai người trong nhóm đối thủ cũng bị thương tích là Nguyễn Đình Sơn (34 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tuy (17 tuổi, cùng ngụ đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh).





Những dấu vết do nhóm thanh niên dùng hung khí gây ra



Sau khi nhóm thanh niên rút đi, nhóm bạn đưa anh em Huy - Huân đến bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Nhóm thanh niên nói trên cũng đưa hai người bị thương tích vào bệnh viện này. Tiếp tục chạm mặt nhau, hai nhóm lại lao vào ẩu đả, giật cả những thanh sắt trên giường cấp cứu để đánh nhau. Vụ hỗn chiến xảy ra làm cho các bệnh nhân đang cấp cứu cùng y bác sĩ một phen khiếp đảm, bỏ chạy.

Khi công an cùng cảnh sát 113 có mặt, hai nhóm tham gia hỗn chiến đã rút đi phần lớn. Những người bị thương tích nặng được công an bảo vệ tiếp tục cấp cứu; người bị nhẹ sau khi được băng bó bị công an mời về làm việc.



Trong số các nạn nhân trong vụ truy sát đang cấp cứu tại bệnh viện

Ngay trong đêm, công an đã khám nghiệm hiện trường vụ truy sát tại căn nhà số 124 đường Hoàng Hoa Thám. Riêng tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, lo ngại hai nhóm tiếp tục đụng độ nên đến 1 giờ rạng sáng 13-10, lực lượng công an vẫn được duy trì tại đây.

Được biết hai nhóm này có biết nhau từ trước và đều "có tiếng" ở địa phương.