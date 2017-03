Hàng chục thanh niên loạn đả náo động vùng quê

Ngày 13/9, Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) khởi tố bị can, tạm giam Đặng Quang Tâm (22 tuổi), Trần Thanh Tân (23 tuổi), Trần Phát Lợi (23 tuổi, cùng ngụ TP Trà Vinh) và 5 thanh niên địa phương về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nghi can thứ 9 của vụ án đang bỏ trốn sau khi được tạm thả về nhà.

Theo điều tra, ngày 29/8, một nhóm thanh niên ở thành phố Trà Vinh xuống xã Long Thới (huyện Tiểu Cần) đá gà và xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Út Thêm (30 tuổi). Sau cuộc to tiếng, Thiêm về nhà thì nhóm đối thủ gọi điện thoại rủ hơn 30 người đến "xử lý" Thêm.

Thêm gọi hàng chục thanh niên mang gậy ra nghênh chiến. Hai đám thanh niên loạn đả giữa trung tâm thị trấn Cầu Quan khiến giao thông ùn tắc. Vụ hỗn chiến làm 2 thanh niên bị thương, một người dân nhập viện do "bị vạ lây".

Gần trăm cảnh sát địa phương đến hiện trường, tạm giữ 32 người liên quan. Qua sàng lọc, công an khởi tố 9 người, số còn lại được tạm tha về nhà.

Theo Duy Khang (VNE)