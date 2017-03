Hàng lậu ‘tấn công’ đường sắt

Sau sập cầu, bắt nhiều hàng lậu tại ga Biên Hòa Sau sự cố sập cầu Ghềnh ngày 20-3, cơ quan chức năng liên tục bắt giữ hàng hóa nhập lậu với khối lượng lớn được vận chuyển bằng đường sắt tại ga Biên Hòa. Đơn cử như chiều tối 10-6, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản tạm giữ khoảng 70 tấn hàng hóa được vận chuyển trên bảy toa tàu thuộc đoàn tàu H7. Hàng hóa gồm đủ loại như phụ tùng ô tô, xe máy, sữa tắm, linh kiện máy may, quần áo, vải vóc… do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất. Số hàng hóa được đóng trong các bao tải, thùng giấy, kiện gỗ. Đại diện các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và cho biết thuê vận chuyển số hàng trên từ ga Hà Nội vào ga Hố Nai, sau đó đưa đi TP.HCM và Bình Dương tiêu thụ. Sau khi kiểm tra, tạm giữ số hàng hóa trên, lực lượng cảnh sát kinh tế đã mở rộng điều tra vụ việc...