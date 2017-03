Hàng loạt bé gái bị 'yêu râu xanh' dụ dỗ rồi hãm hiếp

Vào khoảng 19 giờ tối ngày 6/8, CA phường An Hòa, TP Huế (TT-Huế) đã bắt được Nguyễn Văn Minh, SN 1971, trú tại thôn Thanh Chữ, xã Hương An, huyện Hương Trà là kẻ chuyên đi dụ dỗ hiếp dâm trẻ em tại sân vận động phường này.



Trước đó, tối ngày 6/8, Minh điều khiển xe máy BKS 75K1-5154 chạy lòng vòng trên đường Nguyến Văn Linh, Đặng Tất (An Hòa và khu quy hoạch phường Hương Sơ) thì thấy cháu nhỏ Lê Minh T. (11 tuổi) đi chơi về một mình trên đường.





Kẻ đồi bại Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Trường Hà



Minh hỏi cháu T. địa chỉ Trạm Y tế Hương Sơn và nhờ T. dẫn đến sẽ được Minh cho tiền. Cháu T. nói rằng không biết nên không nhận lời.



Lúc này, Minh lộ nguyên hình là tên 'yêu râu xanh', y sờ soạng người cháu T. Sợ hãi, cháu T. la lên, chạy thục mạng về nhà kể với gia đình. Sau đó, sự việc được báo lên CA phường An Hòa.



Theo ông Trần Công Nhân, Phó CA phường cho biết, nhận được tin báo, CA phường, tổ bảo vệ dân phố, chốt chặn, tuần tra, mật phục và truy xét kẻ xấu trên toàn bộ địa bàn phường.



Chỉ trong vòng 1 giờ sau, phát hiện đối tượng khả nghi đang lẩn trốn tại sân vận động phường (tại KV4 – An Hòa). Lực lượng CA, người dân vây bắt được tên Minh.



Tại trụ sở CA, tên Minh khai: Y thường tiếp cận các cháu nhỏ đi một mình tại các con đường vắng trên địa bàn phường An Hòa, Hương Sơ (TP Huế) bằng cách nhờ dẫn đường và hứa sẽ cho tiền. Sau đó, Minh đưa các bé gái đến nơi hoang vắng để giở trò thú tính.



Các cháu bị Minh dụ dỗ hiếp dâm gồm: Mai Thị Bích N. (7 tuổi), Nguyễn Ngọc P. (9 tuổi, cả hai đều trú tại phường Hương Sơ). Hai bé gái: Lê Minh T. (11 tuổi) và Lê Thị Đoan T. (8 tuổi, cùng trú tại phường An Hòa).



Trong đó, cháu Lê Thị Đoan T. bị Minh hãm hiếp, còn 3 cháu N., P., T. đã kịp thoát thân.



Được biết, Nguyễn Văn Minh là con út trong một gia đình gồm có 6 anh em. Hiện Minh ở với người mẹ già 84 tuổi và làm nghề phụ xe.



Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra làm rõ.



* Các nạn nhân đã được đổi tên



Theo VietNamnet