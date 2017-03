Hàng loạt xe Mercedes liên tiếp mất 'bộ não'

Những ngày đầu tháng 9/2012 PV liên tục ghi nhận những trường hợp mất "bộ não" của dòng xe Mercedes Sprinter do các khổ chủ báo đến. Thời điểm mất cắp từ 0 - 4h sáng, địa bàn bọn trộm "làm ăn" ngày càng mở rộng, có tổ chức.



"Bộ não" trăm triệu



Anh Phạm Văn Khương (SN 1966, ngụ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) là một trong những nạn nhân của trường hợp nói trên. Xe anh mới mua chưa kịp sang tên, chiếc Mercedes Sprinter biển số 53S-1813 đời 2007 với giá 500 triệu đồng. Vào một ngày tháng 8/2012, tối đó anh Khương chạy chở khách xong trở về bãi xe gần nhà nằm trên Tỉnh Lộ 10 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) để lưu xe.



Sáng dậy, anh ra bãi xe để chuẩn bị chạy chuyến mới thì hốt hoảng phát hiện xe của mình có dấu hiệu khác lạ. Bọn trộm dùng hai ốc nạy cánh cửa chữ A bên hông tài xế, rồi dùng đồ nghề mở, cắt dây điện lấy 7 thiết bị cao cấp hay còn gọi "bộ não" trong xe gồm chiếc đồng hồ đo tốc độ - xăng dầu, hộp đen, hộp định vị, dàn điều khiển máy lạnh, 2 con tắt cửa điều khiển cửa xe tự động lên xuống, dàn video, cát - sét...



Một người dân chứng kiến có thấy hai dáng thanh niên đi vào chiếc xe nhưng nghĩ là người nhà xe nên không quan tâm. Kẻ gian đã dùng kềm cắt hàng rào lưới B40 để lọt vào bên trong hành sự.









"Bộ não" hay còn gọi trung tâm điều khiển của chiếc Mercedes Sprinter bị kẻ gian tháo trộm. Theo giới tài xế, đối tượng trộm cắp phải là những tay hiểu biết rành về kỹ thuật ô tô, đặc biệt là dòng xe "mẹc vuông" cao cấp.







Chiếc đèn pin rọi sáng (màu đỏ) được kẻ gian để lại trong xe.







Bộ điều khiển cửa xe tự động bị tháo cắp.



Theo Phan Cường (VTC)

Sau đó, anh Khương vất vả cả tháng trời lặn lội tìm kiếm lại các phụ tùng bị mất ở các cửa hàng "lụi" nằm trên đường An Dương Vương (Q.5) và chợ Dân Sinh (Q.1). Sau đó thuê thợ đến lắp ráp, cài đặt lại chương trình điều khiển, độ chế lại các thiết bị, đấu nối dây điện - đài... mất cả thời gian dài nữa. Tổng chi phí anh bỏ tiền túi ra mất khoảng 90 triệu đồng.Trường hợp tương tự, anh Trần Văn Tòng thuộc Công ty du lịch Khải Hoàn để xe Mercedes Sprinter biển số 53S-4109 trị giá 40.000 USD ở khu vực gần nhà tại đường Gò Xoài (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) cũng bị kẻ gian nạy cửa xe lấy đi "bộ não" vào cuối tháng 8 năm nay.Xe không thể chạy được buộc lòng anh phải nhờ xe cứu hộ đến kéo xe đến một ga-ra trên đường Nguyễn Xuân Khoát (Q.Tân Phú) sửa chữa. Chi phí cho việc hồi phục cho "bộ não" trên 120 triệu đồng."Vì trường hợp mất trộm phụ tùng xe phía bảo hiểm không đền bù nên tôi không báo công an mà tự mình gánh chịu. Thật khổ sở, phải vay mượn tiền để sửa chữa xe rồi thời gian không có xe chạy phải lo đi tìm đồ, phụ tùng thay thế mất rất nhiều công sức, tiền bạc" - anh Tòng than thở.Qua tìm hiểu của PV, có trường hợp chủ xe đưa xe đến ga-ra nhờ liên lạc tìm "hàng", vài phút sau phía ga-ra bắn tin có hàng chính chủ nhưng đưa ra mức giá khá cao 100 triệu đồng, lúc này chủ xe bất ngờ vì không đủ tiền mặt trả một lần nên chần chừ, kì kèo với mức giá 60-80 triệu đồng thì ga-ra phản hồi không đồng ý.Đến khi thì chủ xe đồng ý giá 100 triệu thì "hàng" đã không còn. Cuối cùng chủ xe buộc phải đưa xe vào ga-ra chờ đợi tìm "hàng" khác để thay thế, mong muốn làm cho xong để chở khách kiếm tiền trang trải nhưng thời gian đại tu không hề nhanh tí nào, mất từ cả tháng trời, thiệt hại kinh tế không nhỏ.Địa bàn quận Tân Phú được các đạo chích ngắm đến nhiều do nơi đây có nhiều xe "mẹc" hay nằm dọc đường nghỉ chân. Vì thế nơi này cũng là mảnh đất màu mỡ để bọn trộn ra tay làm ăn, đồng thời chúng cũng thể hiện bản lĩnh trộm cắp thuộc hạng siêu, xem thường luật pháp.Đó là các trường hợp xe 53S-3868 bị tháo cắp "trung tâm điều khiển" trước cửa nhà thuộc P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, hay xe biển số 53N-9086 đậu trước khách sạn bị lấy mất phụ tùng cao cấp là những điển hình.Điều đáng nói, sau khi chủ xe đi đến các địa điểm bán đồ không rõ nguồn gốc thì nhận được tin báo có nơi muốn bán món hàng giống của xe chủ nhân muốn kiếm. Chủ xe tiếp cận và bất ngờ khi nhận lại bao hàng chứa phụ tùng có ghi rõ nơi lấy cắp và cả số điện thoại của mình trên bao hàng.Theo giới tài xế, đối tượng lấy cắp những thiết bị như đã nói phải là những tên trộm có tay nghề, không phải dạng xoàng mà phải chuyên ngành về ô tô, đặc biệt chuyên về xe "mẹc vuông" mới hiểu biết rõ như thế.Có trường hợp bọn đạo chích sau khi lấy "hàng" xong cố tình để lại kiềm cắt, dao kéo, chiếc đèn pin rọi sáng trên xe, liều lĩnh hơn bọn chúng để lại tấm giấy có địa chỉ cần chuộc lại "hàng". Có khi bọn chúng chê những món hàng không có giá trị như các mặt nạ nhựa, cao su, đôi khi bỏ lại cả dàn máy cát-sét hay radio nên tháo ra mà không mang theo.“Mới đây có 2 chiếc "mẹc" ở Gò Vấp cũng bị mất tình trạng tương tự. Độc nhất là vụ 2 chiếc mẹc từ quận 6 đi Vũng Tàu chở khách du lịch tham quan.Tối đó các tài xế để xe ngoài bãi, rồi cùng lai rai sương sương bãi biển, đến khi buồn ngủ thì nằm màn trời chiếu đất, chỉ chờ có thế tên trộm thừa cơ hội ra tay cuỗm "bộ não" xe chỉ trong tích tắc" - anh Nguyễn Văn Châu (tài xế xe Minh Đức, Q.Tân Phú) cho biết.