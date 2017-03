Hàng ngàn người lao động điêu đứng sau kỳ thi tuyển tiếng Hàn

Và để trúng tuyển, hàng chục ngàn lao động đã phải bỏ rất nhiều thời gian, tiền bạc để học tiếng, học nghề. Hầu hết lao động tham gia thi tuyển là con nông dân ở các vùng quê nghèo, phải vay mượn, thậm chí cầm cả sổ đỏ của gia đình với hy vọng chính đáng được lao động để thay đổi cuộc sống.

Sau gần 7 năm, Bộ LĐTB&XH ký kết thoả thuận hợp tác với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về chương trình cấp phép việc làm cho người lao động qua nước bạn làm việc, hàng chục ngàn lao động Việt Nam đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hàng chục ngàn lao động làm việc trên đất bạn đã có tiền lương chuyển về để giúp đỡ gia đình, người thân thay đổi cuộc sống ở quê nhà.

Hai năm trở lại đây, phía bạn dừng việc tuyển lao động với lý do: nhiều lao động Việt Nam hết thời hạn lao động nhưng không chịu về nước. Điều đáng nói, không tiếp tục đưa lao động sang Hàn Quốc, song trong hai ngày 17 và 18/12/2011, phía Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước vẫn tổ chức cho 67.000 lao động thi tuyển tiếng Hàn ở 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, TP HCM.

Trước kỳ thi phía Hàn Quốc cho biết: Chỉ cho phép 15 ngàn ứng viên được làm hồ sơ dự tuyển gửi sang Hàn Quốc, còn khoảng 50 ngàn người trong số dự tuyển sẽ phải loại. Hàng chục ngàn người lao động đã bỏ cả thời gian và tiền bạc để tìm đến các cơ sở tiếng Hàn học chữ.

Anh Trương Đình Phong ở Đồng Hới, Quảng Bình buồn rầu cho biết: "Ngay khi biết được lịch thi tiếng Hàn, em và nhiều lao động khác đã bỏ cả công việc của mình đang làm để tập trung vào học tiếng Hàn. Thi xong chẳng thấy ai tuyển, suốt ngày chờ đợi. Quay lại nơi làm việc cũ thì công ty chẳng nhận lại, vì thi tiếng Hàn thành ra thất nghiệp".

Mới đây, một lần nữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tiếp tục khẳng định: Tạm dừng chương trình cấp phép việc làm cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc làm gần 15.000 lao động Việt đã vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn không khỏi bàng hoàng và thất vọng...

Được biết, lý do phía Hàn Quốc đưa ra để từ chối tuyển dụng tiếp lao động Việt Nam là do hàng ngàn lao động nước ta đang làm việc trên nước bạn đã hết thời hạn hợp đồng lao động song chưa chịu về nước. Từ lý do này, đã nhiều lần Bộ LĐTB&XH đưa ra nhiều giải pháp để đưa số lao động trên về nước nhưng không có hiệu quả.

Theo bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, hiện Bộ phối hợp với Hội Cựu binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan chính quyền địa phương thực hiện chương trình phối hợp về công tác thông tin, tuyên truyền, thành lập các tổ tư vấn ở các xã, phường đến gia đình có người lao động tại Hàn Quốc tư vấn, yêu cầu gia đình vận động thân nhân tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn hợp đồng.

Cách thức giải quyết của Bộ LĐTB&XH là vậy, song khi làm việc với chính quyền các địa phương có đông người lao động cũng như nhiều người lao động đã qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn chúng tôi nhận thấy: Cách giải quyết trên hoàn toàn không hiệu quả trên thực tế, bởi tất cả gia đình có con em đang lao động ở Hàn Quốc đã hết thời hạn hầu hết không động viên con em mình về nước vì thu nhập cao khi lao động ở nước bạn.

Điều đáng bàn là việc số lao động hết hạn trốn ở lại đã làm cho hàng chục ngàn người lao động mất cơ hội đi làm việc. Nguy hiểm hơn, số lao động hết hạn hợp đồng song vẫn ở lại không hề có bảo hiểm, không được luật pháp nước bạn thừa nhận, vì vậy khi xảy ra rủi ro hoàn toàn không có chế độ cũng như được bảo vệ.

Hàng ngàn lao động ở Hàn Quốc hết thời hạn hợp đồng lao động sẽ về nước đúng thời hạn khi và chỉ khi: Chính quyền các địa phương có người lao động ràng buộc trách nhiệm giữa người lao động và người thân ở quê nhà bằng các chính sách cụ thể. Bên cạnh đó, Đại sứ quán nước ta ở Hàn Quốc cần phối hợp với phía bạn đưa ra các giải pháp cụ thể để đưa số lao động hết thời hạn về nước. Giải quyết rốt ráo vấn đề trên vừa để bảo vệ quyền lợi cho hàng chục ngàn lao động đã qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn, đồng thời bảo vệ an toàn cho hàng ngàn lao động còn ở lại trên đất bạn.



Theo Dương Sông Lam (CAND)