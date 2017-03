Hàng ngàn tấn động vật hoang dã quá cảnh VN

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cho biết như vậy tại hội thảo phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, tổ chức ở Hà Nội ngày 21-12.



Theo đại diện Tổng cục Hải quan, từ năm 2005 đến nay cơ quan này đã phát hiện 14 vụ nhập khẩu trái phép động vật hoang dã tại cảng Hải Phòng, thu giữ 13,5 tấn ngà voi, hơn 30 tấn thịt, vảy, mai rùa...



Trung tá Nguyễn Việt Tiến, phó trưởng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Nội, cho biết Hà Nội có hơn 200 nhà hàng, khách sạn quảng cáo sản phẩm động vật hoang dã. Giá bán động vật hoang dã trên thị trường chợ đen cao ngất ngưởng: 22 triệu đồng/lạng cao hổ, 15 triệu đồng/chiếc mật gấu...



Cơ quan công an hiện theo dõi 40 đối tượng có dấu hiệu buôn bán động vật hoang dã.





Theo LÂM HOÀI (TTO)