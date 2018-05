Hàng trăm công an vây một điểm nghi bán hàng đa cấp

Ngày 22-5, thông tin từ Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn một công ty nghi bán hàng đa cấp.

Lực lượng công an khám xét công ty bán hàng đa cấp có dấu hiệu đa cấp.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ tối 21-5, hàng trăm công an phối hợp với Quản lý thị trường đã khám xét Cửa hàng Thịnh Vượng (số 39A1, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) do Huỳnh Văn H. (23 tuổi, quê TP Pleiku, Gia Lai) đứng tên hộ kinh doanh. Tại đây, công an phát hiện hơn 60 nam nữ đang tham gia buổi họp tổng hợp thị trường do H. chủ trì.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nhiều tờ rơi tuyển dụng nhân viên của cửa hàng.

Trước đó, ngày 12-10-2017, Hiếu được Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Ngày 1-3-2018, H. đăng ký thay đổi. Ngành nghề kinh doanh của cửa hàng là mua bán thực phẩm chức năng, mua bán văn phòng phẩm, nước hoa, son, mua bán quần áo may sẵn, giày dép, chế phẩm vệ sinh, dịch vụ ăn uống… với vốn kinh doanh 70 triệu đồng.

H. không ghi bảng hiệu mà hằng ngày tập hợp hàng trăm người để giảng phương thức bán hàng và kêu gọi nhiều người tham gia.

Để thu hút nhiều người tham gia, H. in nhiều tờ rơi ghi tuyển nhân viên bán hàng với mức lương 4-6 triệu/tháng...



Các tờ rơi tuyển dụng với mức lương hấp dẫn có dấu hiệu dụ dỗ lừa đảo người tham gia bán hàng đa cấp .

Muốn tham gia phải nộp tiền hoặc mua sản phẩm với giá cao ngất ngưỡng mới được xem xét tuyển dụng. Hoạt động một thời gian, H. đã mở rộng điểm "kinh doanh", thuê nhà cạnh bên làm kho chứa hàng phân phối cho các thành viên trong công ty.

Lực lượng kiểm tra đã thu giữ và niêm phong số hàng trên, đồng thời mời hàng chục người liên quan về cơ quan công an làm việc để làm rõ.