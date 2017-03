Hàng trăm công nhân chặn cổng phản đối công ty bán máy, thiết bị

Các công nhân, cổ đông cho biết, thời gian gần đây, Công ty có làm ăn khó khăn, nhưng không hiểu lý do gì mà Hội đồng quản trị tự ý bán thiết bị máy móc mà không thông qua cổ đông. Từ trưa 25-3, khi biết xe tải sắp chở máy ép gạch đi thì hàng trăm công nhân, cổ đông đã đến bao vây nhà máy, ngăn không cho xe tải chở ra khỏi nhà máy. Công an cũng có mặt tại khu vực Công ty để giữ gìn an ninh trật tự.

Công nhân và cổ đông đến bao vây cổng và vào Công ty CP Xi măng và Vật liệu xây dựng Cầu Đước để chất vấn với Chủ tịch hội đồng quản trị.

Các công nhân cũng yêu cầu chất vấn với ông Phan Huy Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng và Vật liệu xây dựng Cầu Đước nhưng phía cán bộ Công ty cho biết, ông Lê đang đi công tác.

Các công nhân đang yêu cầu không được chở thiết bị máy móc đi bán trước khi có lời giải thích, làm rõ.