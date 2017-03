Hàng trăm hộ dân ở Bến Tre “bỗng dưng bị đánh”

Bà Huỳnh Thị Nguyệt (62 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Thới) kể lại: Tối 13-7, bà đạp xe sang nhà cháu chơi thì bị hai thanh niên đi xe gắn máy tắt đèn tối om ép bà vào lề và vụt dây điện vào vai rồi bỏ chạy. Sự việc quá bất ngờ nên bà không kịp phản ứng hay tri hô. Đi chừng 100 m thì có một nhóm học sinh đang đứng bên lề đường cũng bị hai đối tượng này đánh.



Còn Nguyễn Văn Tuấn (học sinh lớp 10 Trường THPT Ca Văn Thỉnh) cho biết cách đây chừng 5 ngày, em đi mua thuốc lá cho ba, khi cách nhà chừng 100 m thì bị hai đối tượng đi ngược chiều ép vào lề và rút dây ra vụt vào người. “Nhiều ngày nay, người dân trong xã không dám ra đường vào buổi tối vì sợ bị đánh. Trong xã có hàng chục người dân bị đánh vô cớ như trên, nhiều người bị đánh 2,3 lần” - chị Ly, mẹ của Tuấn, nói.









Tiếp xúc với phóng viên, Công an xã An Thới cho biết đã báo cáo lên Công an huyện Mỏ Cày Nam về sự việc trên. Hiện công an xã đang tiến hành mật phục ở các tuyến đường chính để vây bắt 2 đối tượng trên. Công an xã cũng khuyến cáo người dân sinh hoạt bình thường, khi bị đánh thì cố gắng tri hô để những người xung quanh vây bắt.“Hành vi của 2 đối tượng trên rất manh động và liều lĩnh. Chúng liên tục thay đổi xe và luôn luôn tắt đèn khi tấn công nên các nạn nhân không thể nhận diện. Nhiều người bị vụt vào những chỗ kín trên cơ thể nên ngại trình báo công an. Chúng tấn công tất cả, không loại trừ ai, từ cháu bé 8 tuổi đến cụ già 62 tuổi. Theo nhận định, chúng không phải là người địa phương và chừng 20 – 30 tuổi” – đại diện Công an xã An Thới cho biết.Theo G.Hòa (NLĐO)